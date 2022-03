Am 07. & 08. November 2022 ist es soweit! Dann trifft sich wieder die Affiliate-Branche zur Affiliate Conference in München. Die Affiliate Conference garantiert auch 2022 wieder 100 Prozent Affiliate Marketing mit konkreten Tipps und Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Partnerprogramms und zur Umsatzsteigerung.

Die Konferenz am 07. November ist in drei Themenblöcke unterteilt. Im ersten Teil geht es um Tipps und Insides zum Partnerprogramm-Management, im zweiten Teil um Trends und neue Publisher-Modelle und im dritten Teil um News und Entwicklungen der Affiliate-Netzwerke.

Bei den Vorträgen handelt es sich um kompakte 20-Minuten-Impulsvorträge. Es hat sich gezeigt, dass der Wissenstransfer bei diesem Vortragskonzept am effektivsten ist. Die Teilnehmer sollen in den Vorträgen die neuesten Informationen von führenden Experten der Affiliate-Szene erfahren. Die Affiliate Conference eignet sich für Affiliates, Netzwerk-Mitarbeiter, Advertiser, Affiliate-Manager, Online-Marketing-Leiter, E-Commerce-Leiter und Geschäftsführer aus mittelständischen bis Großunternehmen aus allen Branchen.

Die Workshops am 08. November werden ausschließlich per digitalem Livestream übertragen. Fragen und Anmerkungen werden im virtuellen Plenum gestellt – fast so, als wäre man vor Ort dabei.

Noch bis zum 31. März 2022 haben Referenten und Unternehmen die Möglichkeit, sich für einen Speaker-Slot zu bewerben. Ein entsprechendes Bewerbungsformular steht unter https://www.affiliate-conference.de/call-for-speakers/ zur Verfügung.

Das vollständige Programm der Affiliate Conference 2022 wird im Laufe des 2. Quartals mit den neuesten Trends vorgestellt.

In einer Umfrage unter den Teilnehmern der vergangenen Affiliate Conference haben 95 Prozent der Teilnehmer angegeben, dass die Veranstaltung ihre Erwartungen erfüllt hat. Knapp 80 Prozent konnten zudem neue Ideen und Trends für ihr Business mitnehmen. Dieser Wissensvorsprung hilft vielen Unternehmen, ihre Umsätze auszubauen und sich weiterzuentwickeln.