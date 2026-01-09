AllgemeinStatistiken

Affiliate-Marketing 2026: Neues Jahr, neue Chancen – der Mark wächst weiter

Bildquelle: Adobe Stock

Neues Jahr, neue Perspektiven: Ein aktueller Artikel von Post Affiliate Pro zeigt eindrucksvoll, wohin die Reise im Affiliate-Marketing geht: Der Markt wächst weiter und 2026 könnte für viele Affiliates ein besonders spannendes Jahr werden.

Laut der neuesten Analyse zur Affiliate-Marketing-Branchengröße wird der weltweite Markt 2025 auf rund 17 bis 18,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Für 2026 rechnen Experten bereits mit einem Volumen von über 20 Milliarden US-Dollar. Wer sich also fragt, ob sich Affiliate-Marketing noch lohnt, bekommt hier eine ziemlich klare Antwort.

Bildquelle: Post Affiliate Pro

Affiliate-Marketing bleibt ein zentraler Wachstumstreiber

Affiliate-Marketing hat sich längst von einem Nebenkanal zu einem festen Bestandteil moderner Online-Marketing-Strategien entwickelt. Immer mehr Unternehmen setzen auf leistungsbasierte Modelle, bei denen nur für echte Ergebnisse gezahlt wird. Genau das macht den Kanal so attraktiv, für Advertiser genauso wie für Affiliates.

Bereits heute nutzen über 80 % der Marken Affiliate-Programme aktiv, und bis 2026 sollen es sogar mehr als 90 % aller E-Commerce-Unternehmen sein. Das bedeutet: mehr Programme, mehr Wettbewerb aber auch mehr Chancen.

Wo der Markt wächst

Ein Blick auf die regionalen Entwicklungen zeigt, wie breit das Wachstum verteilt ist. Nordamerika bleibt der größte Affiliate-Markt weltweit und steht für rund 40 % des globalen Marktvolumens. Besonders die USA treiben hier mit hohen Budgets und professionellen Strukturen die Entwicklung weiter voran. Europa folgt mit etwa 30 % Marktanteil und wächst stabil: auch in Deutschland bleibt Affiliate-Marketing ein wichtiger Umsatzkanal. Gleichzeitig entwickelt sich der asiatisch-pazifische Raum zum dynamischsten Wachstumsmarkt. Länder wie China und Indien profitieren stark vom Mobile-Commerce-Boom, der dort einen Großteil der Online-Transaktionen ausmacht.

Spannend für Affiliates: Rund ein Viertel aller Affiliate-Verkäufe findet inzwischen grenzüberschreitend statt.

Mobile Endgeräte, KI und Creator verändern das Spiel

Traffics kommt mittlerweile hauptsächlich von mobilen Endgeräten, und auch die meisten Conversions finden dort statt. Mobile Optimierung ist damit kein Extra mehr, sondern Voraussetzung. Gleichzeitig erleichtern KI-Tools die Arbeit enorm. Inhalte lassen sich schneller erstellen, optimieren und personalisieren als je zuvor. Auch im Bereich Analyse, Testing und Skalierung spielen automatisierte Systeme eine immer größere Rolle. Hinzu kommt der wachsende Einfluss von Creatorn und Influencern, die Affiliate-Links nicht nur auf Blogs, sondern vor allem über Social Media verbreiten. Affiliate-Marketing wird dadurch sichtbarer, authentischer und für viele Zielgruppen relevanter.

Fazit: 2026 könnte Dein Affiliate-Jahr werden

Die aktuellen Zahlen aus dem neuen Bericht von Post Affiliate Pro machen deutlich: Affiliate-Marketing wächst weiter: global, nachhaltig und technologiegetrieben. Steigende Budgets, neue Märkte und sinkende Einstiegshürden sprechen dafür, dass der Kanal auch 2026 zu den spannendsten Online-Business-Modellen gehört. Wenn Du bisher noch nicht im Affiliate-Marketing aktiv bist, könnte 2026 Dein perfekter Einstieg sein. Und wenn Du bereits dabei bist, sprechen die aktuellen Marktentwicklungen klar dafür, Dein Projekt weiter zu skalieren und neue Potenziale zu nutzen.

Julia Heinz ist Duale Studentin bei der xpose360 und arbeitet in der Affiliate Abteilung seit Oktober 2022. Währenddessen studiert sie Wirtschatspsychologie an der Hochschule für angewandtes Managment in Ismaning.

