Affiliate-Marketing: Unentdecktes Potential für Unternehmen

In der Episode #231 des Digitalisierungspodcasts von Vodafone Business spricht Markus Kellermann, CEO von xpose360 und ein Vorreiter im Online-Marketing, mit Christoph Burseg über das häufig unterschätzte Potenzial des Affiliate-Marketings. Im Fokus stehen die Gründe für diese Unterschätzung, erfolgreiche Potenzialausschöpfung und der Unterschied zum Influencermarketing. Markus gewährt außerdem Einblicke in Strategien zur Umsatz- und Trafficsteigerung sowie in die Hintergründe der Auszeichnung als „Most Wanted Employer 2023“.

Folgende Themen wurden besprochen:

Keyfacts: wesentliche Zahlen und Trends im Affiliate-Marketing

wesentliche Zahlen und Trends im Affiliate-Marketing Amazon Affiliate Partnerprogramm

Zusammenschluss MAI Group und xpose360

Wettbewerbsvergleich

Kunden zu Bestandkunden machen

B2B im Affiliate Marketing

Influencer im Affiliate Marketing

KI im Affiliate Marketing

Mitarbeiterzufriedenheit in der xpose360

