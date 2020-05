Affiliate Monatsrückblick April 2020

Auch im April hatte die Pandemie sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft noch fest im Griff. Welche Maßnahmen nun in den einzelnen Branchen ergriffen wurden, wie die Corona Situation viele Unternehmen beeinflusst und weitere Affiliate-Updates aus dem vergangenen Monat haben wir Euch hier wieder zusammengefasst.

Amazon kürzt in den USA drastisch die Affiliate–Provisionen

Zum 21. April 2020 wurden vorerst nur in den USA die Affiliate-Provisionen des Partnerprogramms von Amazon gekürzt. Obwohl Amazon eigentlich zu den „Gewinnern“ der aktuellen Corona-Krise zählen sollte, zahlt der Gigant seinen Publishern ab sofort geringere Provisionen. Mit Kürzungen von mehr als 50 % in einzelnen Kategorien, wie beispielsweise im Bereich Heimtextilien und Möbel, ist der Einschnitt vor allem bei Content-Seiten, YouTubern und Influencern enorm. Eine aktuelle Stellungnahme seitens Amazons gibt es noch nicht.

Die Awin Migration ist nun endgültig abgeschlossen

Bereits zum 31.03.2020 wurde die Migration der affilinet-Plattform auf die Awin-Plattform offiziell abgeschlossen. Ab dem 01.04. gingen vereinzelt noch E-Mails von Awin mit dem Betreff „Schließung eines oder mehrerer deiner Awin-Programme“ an die Affiliates. Ein Blog-Artikel auf affiliate-marketing.de verrät, dass laut dessen Auswertungen 432 Advertiser in den letzten Monaten nicht zu Awin migriert sind.

Von diesen finden sich jedoch 83 wiederum auf anderen Netzwerken wie Adcell, belboon, etc wieder. Alle übrigen Advertiser haben wohl entweder das Affiliate-Programm beendet oder sind in private Netzwerke umgezogen.



Nähere Informationen findest Du hier.

Die Affiliate-Branche wehrt sich!

Mit einem jährlichen zweistelligen Wachstum gehört das Affiliate-Marketing noch immer zu den größten Wachstumstreibern im Online-Marketing-Mix. Den Vorurteilen gegenüber der Affiliate-Branche wie „Affiliate-Marketing ist tot“ oder „ohne Third-Party-Cookies gib es kein Affiliate-Marketing mehr“ wird im Artikel „Ist Affiliate-Marketing wirklich tot? – Eine Branche wehrt sich“ Stellung genommen. Anhand von Zitaten von Agenturen, Affiliates und Advertisern und verlässlichen Zahlen, welche Aufschluss über die Umsätze geben, wird diesen Vorurteilen entgegengewirkt.

Den ausführlichen Artikel findest Du hier.