Affiliate NetworkxX @ OMR 2025 – Das Premium-Networking auf der Elbe

Auch 2025 heißt es wieder: Leinen los für das beliebteste Networking-Event der Affiliate-Branche! Die Affiliate NetworkxX @ OMR lädt am 06. Mai 2025 alle Branchenprofis an Bord der MS Tonne ein – für einen unvergesslichen Abend auf der Elbe direkt im Anschluss an die OMR in Hamburg.



Networking mit Weitblick

Die Affiliate NetworkxX zählt seit 2005 zu den festen Größen in der Online-Marketing-Branche. Seit 2017 wird die Eventreihe von der Oliro GmbH organisiert und bietet seither an verschiedenen Standorten hochwertige Networking-Formate. Ob in München, Köln oder Hamburg – die Events bringen Expert:innen aus Affiliate- und Online-Marketing zusammen, fördern den fachlichen Austausch und schaffen neue Verbindungen.

Boarding nach der OMR

Die Ausgabe in Hamburg ist dabei besonders: Hier verlässt die Affiliate NetworkxX das Festland.

Wer tagsüber auf der OMR in inspirierende Gespräche und neue Ideen eintaucht, kann den Abend perfekt auf der Affiliate NetworkxX ausklingen lassen.

An Bord der MS Tonne treffen sich bis zu 280 geladene Gäste aus Agenturen, Netzwerken, Publishern und Advertisern – in entspannter Atmosphäre mit Drinks, Snacks und Blick auf bestem Ausblick auf Hamburgs Hafenkulisse.

Alle Infos auf einem Blick

📅 Datum:

Dienstag, 06. Mai 2025

🕘 Uhrzeit:

21:00 – 01:00 Uhr

📌 Location:

MS Tonne

Landungsbrücken

20359 Hamburg

Sei dabei!

Die Plätze an Bord sind limitiert – sichere dir rechtzeitig dein Ticket für das Networking-Highlight auf der Elbe!

Weitere Informationen und Tickets findest du unter:

👉 https://affiliate-networkxx.de

Wir sehen uns an Deck! 🚢