AskTheExpert mit Raphael Kwiotek

Neuer Monat neues #AskTheExpert. In diesem Monat widmen wir uns einem Thema, das für den langfristigen Erfolg im Affiliate-Marketing entscheidend ist: den Erwartungen von Advertisern an Netzwerke und Publisher. Unter dem Titel „Advertiser Insights: Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit mit Netzwerken und Publishern“ sprechen wir mit unserem Experten Raphael Kwiotek (Senior Manager – Affiliate Marketing bei Triple A Internetshops GmbH) darüber, was Advertiser heute wirklich brauchen, um ihre Programme erfolgreich zu steuern. Und welche Rolle dabei transparente Kommunikation, technologische Unterstützung und strategisches Miteinander spielen.

Was macht dich zum Experten?

Ich bin seit vielen Jahren im Affiliate-Marketing tätig und konnte in dieser Zeit umfassende Erfahrungen auf Advertiser-, Agentur- und Netzwerkseite sammeln. Dabei habe ich die Erwartungen und Herausforderungen unterschiedlichster Advertiser kennengelernt und erfolgreich individuelle Lösungsansätze entwickelt.

Was sind für Dich die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche und nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Advertisern, Netzwerken und Publishern?

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist das gemeinsame Mindset aller Beteiligten – das Verständnis, dass alle im selben Boot sitzen. Netzwerke und Publisher können nur dann erfolgreich agieren, wenn ihre Advertiser mit der Zusammenarbeit zufrieden sind.

Umgekehrt gilt: Advertiser können nur dann nachhaltige Erfolge erzielen, wenn ihre Partner engagiert sind und gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Nur durch dieses partnerschaftliche Zusammenspiel lässt sich das volle Potenzial in Bezug auf Performance ausschöpfen.

Welche konkreten Anforderungen oder Wünsche hast Du an Netzwerke, um Deine Affiliate-Strategie optimal zu unterstützen?

Neben dem Angebot einer stabilen und zukunftssicheren Tracking-Infrastruktur sollten Netzwerke auch ein umfassendes Serviceangebot für Advertiser und Publisher bereitstellen.

Dies betrifft zum einen die technische Ebene – etwa durch die Unterstützung bei der Automatisierung von Standardprozessen wie der automatisierten Sales-Validierung oder durch kompetentes Troubleshooting bei technischen Herausforderungen.

Zum anderen umfasst es wirtschaftliche Leistungen wie regelmäßige GAP-Analysen auf Publisher-Seite sowie Branchen-Screenings, um Optimierungspotenziale zu identifizieren und neue Wachstumschancen für ihre Kunden zu erschließen.

Was erwartest Du von Publishern in Bezug auf Kommunikation, Performance und strategische Zusammenarbeit?

Aus Publisher-Sicht wird die Zusammenarbeit mit Advertisern erleichtert, wenn klar definierte Zielvorstellungen abgefragt werden – sei es auf Quartals-, Halbjahres- oder Jahresbasis. Ob übergeordnete Zielsetzungen oder konkrete KPI-Vorgaben:

Je präziser die Informationen, desto passgenauer lassen sich Kampagnenvorschläge entwickeln, die auf die Zielerreichung ausgerichtet sind.

Wo siehst Du aktuell noch die größten Optimierungspotenziale in der Zusammenarbeit – und was müsste sich ändern, damit Partnerschaften auf ein neues Level gehoben werden können?

Advertiser wiederum profitieren davon, wenn Publisher bei der Einreichung ihrer Kampagnenvorschläge auch Prognosen zur erwarteten Performance beifügen.



Dies erleichtert die interne Bewertung hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses erheblich. Nicht selten werden Kampagnen mit klaren Performance-Aussichten bevorzugt, da diese besser argumentierbar und nachvollziehbar sind.

Werden die gesetzten Ziele kontinuierlich erreicht, können zusätzliche Anreize in Form von Bonusvereinbarungen geschaffen werden – etwa durch temporäre Provisionserhöhungen oder die ergänzende Buchung von Fixbudgets.