Ausgestattet mit neuen Mikros starten Tobias und Thomas in die 23. Folge Affiliate TalkxX und begrüßen Georg Seibel von Savings United als Gast.

Georg Seibel ist ursprünglich gelernter Kaufmann im Einzelhandel, wollte seinen Horizont allerdings erweitern und ist nach seinem BWL-Studium in verschiedenen Agenturen gelandet. Bei seinem Umzug nach Hamburg war er auf der Suche nach neuen Herausforderungen und ist bei der Jobsuche auf Savings United gestoßen. Bis dahin war Affiliate-Marketing eher ein Fremdbegriff für ihn. Da Savings United zu der Zeit in Deutschland noch relativ klein war, bekam aber Georg überall tiefe Einblicke und somit quasi eine Allrounder-Ausbildung.

Doch nun ein paar kurze Infos zur Savings United GmbH: Savings United betreibt weltweit in allen Kernmärkten Gutscheinseiten, die sie mit Hilfe von verschiedenen Medienpartnern aufgezogen haben. In Deutschland ist das z. B. die FAZ, wobei Deutschland ein noch relativ junger Markt ist. Mittlerweile ist Savings United in 12 Märkten vertreten und möchte weiterhin wachsen. Wer weiß, vielleicht erschließen sie ja auch bald Japan oder Fernost.

Zu Beginn war Savings United nicht darauf ausgelegt, mit Medienpartnern zusammenzuarbeiten. Stattdessen betrieben sie eigene Gutscheinseiten. Heutzutage arbeiten sie nur mit Medienpartnern zusammen. Durch Synergien der Medienpartner sind weitere Platzierungen wie z. B. Newsletter oder Artikel möglich. Es ist auch spannend zu sehen, wie unterschiedlich verschiedene Märkte darauf reagieren. Deshalb müssen Platzierungen immer individuell mit den Medienpartnern abgestimmt werden. Durch die Whitelabel Lösungen wird unglaublich viel Vertrauen geschaffen – nicht nur für Marken, sondern auch für den User. Die FAZ ist beispielsweise sehr vertrauenswürdig und das Markensymbol sozusagen Authentizität und Seriosität. Das gibt Usern definitiv ein Gefühl von Sicherheit.

Georg berichtet auch darüber, wie bei Savings United eine Medienpartnerschaft abläuft. Er erzählt beispielsweise, dass eine enge Zusammenarbeit besonders wichtig ist. Ein Großteil vom Alltagsgeschäft was Gutscheine betrifft, liegt bei Savings United, sonst gibt es aber eine ausgeglichene Zusammenarbeit. Eine sehr enge Abstimmung mit den Medienpartnern ist sehr wichtig. Besonders bei kritischen Themen ist ein ständiger Austausch unabdingbar. Außerdem findet es Georg wichtig, sich mit beiden Unternehmen – also in Deutschland mit der FAZ und Savings United – identifizieren zu können. Genauere Details, wie eine Zusammenarbeit mit Savings United aussehen könnte, gibt’s ausführlich im Podcast

Georg erklärt im Podcast auch, welche Zielgruppen die FAZ aktuell erreicht und welche zukünftig zusätzlich erreicht werden sollen – denn Affiliate Marketing ist für alle Zielgruppen gemacht.

Wie es in der Zukunft bei Savings United weitergehen wird, bleibt noch spannend – ein neues Projekt in Deutschland startet sehr bald. Haltet hierfür die Augen offen! Für weitere Insights zu Georg und Savings United hört euch gerne den Podcast an.