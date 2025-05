Affiliate TalkxX Folge 66: Publisher Insights & Affiliate-Power – Das sagt Trimexa

In der aktuellen Folge von Affiliate TalkxX (#66) spricht Tom mit Björn Weiland, dem Gründer und Geschäftsführer der Trimexa GmbH. Die Episode gibt exklusive Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, denen sich Affiliate-Publisher aktuell stellen müssen. Wir fassen Dir hier die wichtigsten Learnings zusammen – direkt aus der Praxis und mit vielen spannenden Insights.

Performance ist Trumpf: Wie sich Deal-Portale positionieren

Björn berichtet, dass Advertiser aktuell sehr viel Wert auf eine messbare Performance legen. KPI wie ROI, CPO und CAC stehen dabei im Mittelpunkt. Für Trimexa und ihre Portale – darunter DealDoktor, Schnäppchenfuchs und kostenlose-eBooks.de – ist das eine Chance: Denn sie liefern starke Ergebnisse, besonders wenn attraktive Deals im Fokus stehen.

Advertiser fordern eine transparente, performancebasierte Zusammenarbeit – und genau das bietet Trimexa.

Konsumverhalten im Wandel: Was die Community wirklich will

Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten zeigt sich: Alltagsprodukte performen besonders gut. Die Community von Trimexa weiß, was sie will – und das sind praktische, preiswerte Angebote. Produkte des täglichen Bedarfs wie Haushaltswaren oder Lebensmittel bringen hohe Zugriffszahlen, auch wenn die Provisionen dabei oft gering sind. Hochpreisige Produkte hingegen stoßen aktuell auf mehr Zurückhaltung.

Tracking-Verluste und WKZ: Eine Herausforderung für die gesamte Branche

Ein zentrales Thema der Folge: das Affiliate-Tracking. Laut Björn sind Tracking-Probleme auf Advertiser-Seite ein großes Problem. Verluste von 5 bis 10 %, in Einzelfällen sogar bis zu 40 %, sind keine Seltenheit – besonders bei Bonus- und Cashback-Deals. Die Konsequenz: Publisher fordern vermehrt einen Werbekostenzuschuss (WKZ), um nicht auf Performance-Einbußen sitzenzubleiben.

Ein hybrides Modell aus WKZ und CPO-Vergütung kann hier für Fairness sorgen – auf Augenhöhe zwischen Advertiser und Publisher.

Strategien gegen Konsumzurückhaltung: Das bietet Trimexa

Mit starken Marken und einer treuen Community bietet Trimexa mehr als nur klassische Affiliate-Deals. Ihre Portale decken Themen wie Finanzen, Technik, Mode und Reisen ab.

Besonders spannend: Die firmeneigene White-Label-Cashback-Lösung. Mit minimalem Aufwand können Advertiser Cashback-Angebote realisieren – inklusive Fulfillment durch Trimexa. Auch Influencer-Kooperationen, Newsletter-Marketing und Social-Media-Ads sind Teil des Trimexa-Toolkits.

Blick in die Zukunft: So entwickelt sich die Publisher-Landschaft

Björn teilt seine Einschätzung zur Entwicklung der Branche: Community-getriebene Modelle und User-Generated Content (UGC) gewinnen weiter an Bedeutung. Reine Gutscheinseiten haben es zunehmend schwer – hier braucht es Differenzierung und Innovation.

Auch Cashback-Angebote sind auf dem Vormarsch, da sie direkten Mehrwert bieten. Wer sich weiterentwickeln will, sollte frühzeitig auf strategische Partnerschaften setzen und neue Technologien, wie KI-gestützte Redaktion und Bildgenerierung, einsetzen.

Black Week und Q4: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für die Planung

Der Podcast endet mit einem Appell: Wer für Q4 groß rauskommen möchte, sollte jetzt starten. Frühzeitige Planung ist das A und O – insbesondere für prominente Platzierungen zur Black Week. Trimexa ist flexibel, doch wer zuerst kommt, sichert sich die besten Spots.

Fazit: Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist der Schlüssel

Die Folge zeigt: In einer sich wandelnden Affiliate-Welt ist Transparenz, Performance und strategische Zusammenarbeit wichtiger denn je. Publisher wie Trimexa zeigen, wie modernes Affiliate-Marketing funktioniert – als Partner, nicht nur als Platzhalter für Deals.

Vernetze Dich mit Björn Weiland

Hier kommst Du zu Trimexa