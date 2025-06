CloseUp – 10 Fragen an Iuliia Boiarchukova

Sie stammt ursprünglich aus der Ukraine und lebt heute in Deutschland. Seit 2018 ist Iuliia im Affiliate-Marketing zuhause – mit einem klaren Fokus auf die Telekommunikationsbranche. Was sie daran begeistert? Die einzigartige Mischung aus Dynamik, Strategie und kreativen Ansätzen. Besonders schätzt sie die Zusammenarbeit mit ihrem Team, das für sie nicht nur fachlich überzeugt, sondern auch menschlich inspiriert. Für Iuliia ist es ein großes Privileg, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem Professionalität und Menschlichkeit Hand in Hand gehen – und gleichzeitig Raum für eine gesunde Work-Life-Balance bleibt.

Herzlich Willkommen, Iuliia Boiarchukova!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich habe an einem Mud Masters-Lauf über 18 Kilometer teilgenommen. Es war nicht nur körperlich, sondern vor allem mental eine Herausforderung. Ich habe gelernt, wie kraftvoll unser Geist ist, wenn wir uns selbst nicht aufgeben.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Ich erinnere mich nicht genau an den allerersten Moment, aber sofort kommen mir die Geräusche vom Einwählen ins Internet in den Kopf – und natürlich das klassische ‚Oh oh‘ von ICQ.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Ich habe ein Kind, also habe ich nie das Gefühl, für irgendetwas zu alt zu sein. Ich spiele, rutsche, springe auf dem Trampolin – fühle mich jung. Nur abends bin ich dann sehr müde.

4. Was sagen andere über Dich?

Viele sagen, dass ich ein sehr offener, positiver und hilfsbereiter Mensch bin. Sie sehen in mir auch Mut – Mut, neue Dinge zu wagen und mich Herausforderungen zu stellen.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich sehe mich selbst auch als offen und interessiert an Menschen. Ich bin oft unsicher oder ängstlich, aber mein Wunsch, Ziele zu erreichen, ist stärker. Ich glaube daran, dass wir nur wachsen, wenn wir uns selbst überwinden.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Für mich ist Affiliate Marketing die Verbindung vieler Marketinginstrumente, intensiver Kommunikation und echter Zusammenarbeit – mit Team und Partnern. Ich liebe diese Arbeit, weil ich darin wachse und mich ständig weiterentwickle. Es geht nicht nur um Performance, sondern um Win-Win-Situationen für alle Beteiligten.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ich wäre gern Schauspielerin in einem Hollywood-Film. Wenn ein Film gut ist, bleibt er im Gedächtnis, berührt Menschen – das finde ich faszinierend.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Ich bin froh, dass ich den Mut hatte, nach Deutschland zu ziehen und mein Leben hier neu aufzubauen. Es war eine der wichtigsten und besten Entscheidungen meines Lebens. Ich bin sehr dankbar für alle Chancen, die sich in Deutschland eröffnen. Wenn man hart arbeitet und sich wirklich engagiert, kann man hier unglaublich viel erreichen und verwirklichen.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Auf meine Freiheit – die Freiheit zu wählen, zu handeln, mich zu bewegen und meine Meinung zu sagen. Das ist für mich nicht verhandelbar.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Ich möchte in der ukrainischen Stadt Odessa leben und den Meereswind sowie die salzigen Sonnenstrahlen genießen.

Möchtest Du auch bei #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme dabei sein? Dann freuen wir uns auf Deine Antworten der Fragen. Bitte sende uns diese mit Deinem Profilfoto und Deiner Kurzvita an redaktion@affiliateblog.de