Affiliate Monatsrückblick und News – Mai 2025

Der Mai 2025 hatte es in sich: Ob neue Tracking-Initiativen, starke Netzwerk-Zahlen oder bahnbrechende KI-Updates – die Affiliate-Welt drehte sich schnell. In diesem Rückblick findest du die wichtigsten Entwicklungen, Inspirationen und Branchen-News des Monats – kompakt und mit Fokus auf das, was für Advertiser, Publisher & Partner wirklich zählt.

Recap: OMR Festival 2025 – Online-Marketing-Vibes pur in Hamburg

Das OMR Festival 2025 in Hamburg war ein voller Erfolg und lockte über 70.000 Marketing-Begeisterte an. Das Affiliate-Team von xpose360 war mittendrin und berichtet von zwei Tagen voller Inspiration, Networking und digitaler Trends. Dieser Recap lässt dich die Highlights miterleben und zeigt, warum das OMR ein jährliches Pflichtprogramm für die Branche ist.

Tradedoubler legt stark vor: Q1 2025 mit Wachstum und klarer Vision

Trotz schwierigen Marktbedingungen glänzt Tradedoubler im ersten Quartal 2025 mit Wachstum und Optimismus. Der Quartalsbericht zeigt steigende Umsätze (+2 %) und ein zweistelliges Ergebnisplus – ein Beweis für die Resilienz des Netzwerks. Tradedoubler demonstriert eindrucksvoll, wie strategische Weitsicht selbst in herausfordernden Zeiten zum Erfolg führt und macht Lust auf mehr.

Affiliate Marketing: Chancen, Herausforderungen & Empfehlungen

Hier fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse eines aktuellen OMR-Gastartikels von Thomas Dirnhöfer zusammen und liefern Dir einen 360°-Blick aufs Affiliate-Marketing. Von den größten Vorteilen – wie risikofreien Provisionsmodellen – bis zu den zentralen Herausforderungen erfährst Du, worauf es beim Aufbau eines erfolgreichen Partnerprogramms wirklich ankommt. Konkrete Experten-Tipps zeigen außerdem, wie du dein Affiliate-Programm noch profitabler und zukunftssicher machst.

Wie AI Overviews die Karten für SEO-Affiliates neu mischen

Google stellt mit seinen neuen AI Overviews (KI-Übersichten) die SEO-Welt auf den Kopf. Für Affiliate-Publisher bedeutet das: weniger Klicks trotz höherer Sichtbarkeit – klassische Traffic-Strategien geraten ins Wanken. Eine aktuelle Studie liefert erstmals harte Daten zu Nutzerverhalten und Klickraten dieser KI-Suchergebnisse und wirkt wie ein Weckruf für alle, die mit Content Geld verdienen.

Awin Spring Release 2025

Awin zündet mit dem Spring Release 2025 ein Upgrade der Extraklasse. Die Plattform bietet eine Fülle von Neuerungen – von automatisierten Prozessen über individualisierte Partnervergütungen bis hin zu brandneuen Tracking-Features. Advertiser erhalten dadurch mehr Kontrolle, Flexibilität und globale Skalierbarkeit.

Awins Conversion Protection Initiative (CPI): exklusive Publisher-Stimmen

Awin sorgt mit seiner neuen Conversion Protection Initiative (CPI) für Begeisterung in der Affiliate-Welt. Erstmals erhalten Publisher seit dem 24. April auch Provisionen für Sales, die bisher wegen Tracking-Problemen unter den Tisch fielen – und das sogar rückwirkend. Zahlreiche Publisher berichten bereits von ihren ersten Erfahrungen mit diesem Fairness-Update. Die einhellige Meinung: Die CPI ist ein echter Gamechanger für transparente und gerechte Vergütung.

belboon wird Teil von Linehub – Partnerschaft mit Daisycon erweitert internationales Netzwerk

Gute Neuigkeiten für die Affiliate-Branche: Nach der Insolvenzmeldung im April meldet sich belboon mit einem starken Comeback zurück. Das deutsche Netzwerk schließt sich dem internationalen Marketing-Kollektiv Linehub an und kooperiert künftig eng mit Daisycon. Diese Partnerschaft stärkt die Position beider Unternehmen in Europa und sichert belboon wertvolle Ressourcen, um Geschäftsbetrieb und Service für Kunden nahtlos fortzuführen.

Affiliate TalkxX Folge 66: Publisher Insights & Affiliate-Power – Das sagt Trimexa

In der neuen Podcast-Folge #66 von Affiliate TalkxX trifft Host Tom auf Björn Weiland, dem Gründer und Geschäftsführer der Trimexa GmbH. Das Gespräch liefert exklusive Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Erfolgsstrategien für Affiliate-Publisher – direkt aus der Praxis. Die wichtigsten Learnings von harten Performance-KPIs bis zu innovativen Deal-Ansätzen werden kompakt auf den Punkt gebracht. Einschalten lohnt sich!

Der Mai hat gezeigt: Im Affiliate-Marketing hat sich wieder viel bewegt – neue Tools, neue Partnerschaften, neue Herausforderungen. Jetzt bist du bestens informiert, um mit frischen Impulsen in den Juni zu starten.