Recap: OMR Festival 2025 – Online-Marketing-Vibes pur in Hamburg

Das OMR Festival ist Jahr für Jahr eines der wichtigsten Events für die gesamte Online-Marketing-Branche – und auch 2025 war es wieder ein voller Erfolg. Über 70.000 Besucher:innen strömten nach Hamburg, um sich zwei Tage lang inspirieren zu lassen, ihr Wissen zu vertiefen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam die digitale Zukunft zu gestalten.

Wir von MAI xpose360 waren als Affiliate-Team mittendrin – nicht nur als Fachbesucher:innen, sondern auch, um Kund:innen zu treffen, bestehende Partnerschaften zu intensivieren und neue Verbindungen aufzubauen. Und eins können wir jetzt schon sagen: Es war ein echtes Highlight!

Franziska Kalchschmid aus unserem Team hat in diesem Jahr eine OMR Guided Tour geführt. Mit ihrem Know-how, ihrer offenen Art und einem klaren Blick für die wichtigsten Trends hat sie interessierte Besucher:innen durch die Messe begleitet und ihnen die spannendsten Themen und Insights aus dem Bereich Online-Marketing nähergebracht.

Side Events, Vorträge und Stars: Die OMR zieht alle Register

Die OMR ist bekannt für seinen ganz besonderen Mix aus Fachinhalten, Networking-Gelegenheiten und Entertainment – und 2025 hat diese Kombination wieder einmal Maßstäbe gesetzt. Bereits am Vorabend des Festivals wurden bei exklusiven Side Events wie dem DeutschlandCard Dinner, dem CommunicationAds Dinner und dem Adcell Event erste Kontakte geknüpft und genetworkt. Diese Veranstaltungen bieten einen idealen Rahmen, um in entspannter Atmosphäre mit Partner:innen und Branchenkolleg:innen ins Gespräch zu kommen.

Tagsüber auf dem Festivalgelände erwartete uns ein starkes Line-up auf den Bühnen und in den Messehallen. Neben bekannten Marken und Dienstleister:innen aus der Online-Marketing-Welt sorgten auch zahlreiche prominente Gäste für Aufsehen. Mit dabei waren unter anderem Kai Pflaume, Enissa Amani, Tokio Hotel und Elyas M’Barek – bis hin zu internationalen Größen wie Ryan Reynolds und Gerard Piqué.

Neben dem Glamour-Faktor bietet das OMR Festival vor allem eines: Inhaltliche Tiefe. Die Vorträge, Panels und Masterclasses deckten alle relevanten Bereiche des Online-Marketings ab – von SEO und Paid Media über Affiliate-Marketing bis hin zu Content-Strategien und Künstlicher Intelligenz.

Besonders stark vertreten war dieses Jahr das Thema KI im Marketing-Alltag: Wie lassen sich Prozesse automatisieren? Welche Tools sind wirklich hilfreich? Und wo bleibt der menschliche Einfluss? Diese Fragen wurden in verschiedenen Sessions intensiv diskutiert.

Auch das Thema Social Media 2025 wurde aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: Wie verändern sich Plattformen, wie ticken Creator:innen, und was bedeutet das für Marken? Die Learnings nehmen wir nicht nur für unsere interne Arbeit mit, sondern auch für die Beratung und Umsetzung bei unseren Kund:innen.

Begegnungen, die zählen: unser Networking-Erlebnis

Was das OMR wirklich besonders macht, ist die Möglichkeit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen – persönlich, direkt und auf Augenhöhe. Für uns als Affiliate-Team war das Festival eine großartige Gelegenheit, langjährige Partner:innen wiederzusehen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam mit bestehenden Kund:innen an zukünftigen Projekten zu arbeiten.

Der Austausch in Hamburg war geprägt von Offenheit, Innovationsfreude und einer großen Portion Leidenschaft für Online-Marketing. Genau das ist es, was unsere Branche ausmacht – und warum wir mit so viel Energie und Begeisterung nach Hause zurückgekehrt sind.

Fazit: Wir kommen wieder – ganz bestimmt!

Das OMR Festival 2025 hat uns einmal mehr gezeigt, wie dynamisch, inspirierend und gemeinschaftlich das Online-Marketing sein kann. Die Kombination aus Fachvorträgen, persönlichen Begegnungen und kulturellen Erlebnissen schafft eine Atmosphäre, die motiviert und verbindet.

Ob Affiliate-Marketing, Contenterstellung, Paid Media, SEO oder UX – die Themen waren so vielfältig wie die Menschen, die sie gestalten. Und genau deshalb sind Events wie dieses so wertvoll für uns als Agentur, für unsere Kund:innen und für die gesamte Branche.

Wir freuen uns schon jetzt auf das nächste Jahr – mit neuen Impulsen, spannenden Gesprächen und einem klaren Ziel: gemeinsam Outperformance möglich machen.