Tradedoubler legt stark vor: Q1 2025 mit Wachstum und klarer Vision

Trotz Gegenwind aus dem Marktumfeld zeigt Tradedoubler im ersten Quartal 2025 eindrucksvoll, wie Resilienz und strategische Weitsicht aussehen können. Die Zahlen aus dem aktuellen Quartalsbericht sprechen eine deutliche Sprache – und machen Lust auf mehr.

Solide Performance in herausfordernden Zeiten

In einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld – mit rückläufiger Konsumnachfrage und verhaltener Stimmung in vielen Märkten – konnte das Affiliate-Netzwerk Tradedoubler nicht nur bestehen, sondern sogar wachsen. Besonders hervorzuheben:

📈 Umsatz : +2 % (532 Mio. SEK im Vergleich zu 524 Mio. SEK in Q1/2024)

: +2 % (532 Mio. SEK im Vergleich zu 524 Mio. SEK in Q1/2024) 💡 Rohertrag : +11 % (118 Mio. SEK im Vergleich zu 107 Mio. SEK in Q1/2024)

: +11 % (118 Mio. SEK im Vergleich zu 107 Mio. SEK in Q1/2024) 💥 EBITDA: 26 MSEK mit einer beeindruckenden EBITDA/Rohertragsmarge von 22 %

Quelle: https://www.tradedoubler.com/quarterly-reports/tradedoubler-quarterly-report-january—march-2025

Gerade diese Margenstärke unterstreicht, wie effizient das Unternehmen arbeitet und wo der Fokus liegt: Profitabilität vor reiner Skalierung.

Partner Marketing stabil, Influencer Marketing im Aufwind

Der Kernbereich Partner Marketing erwirtschaftete einen Umsatz von 487 Mio. SEK, auf Vorjahresniveau. Doch die Profitabilität stieg deutlich: Das bereinigte EBITDA lag bei 40 Mio. SEK, verglichen mit 32 Mio. SEK im Vorjahr. Ein klarer Beweis für Effizienzsteigerungen trotz schwieriger Marktbedingungen.

Influencer Marketing (Metapic) – starkes Wachstum

Metapic, die Influencer-Marketing-Plattform von Tradedoubler, wächst weiter – wenn auch etwas langsamer als erwartet:

Umsatz : 46 Mio. SEK (+21 %)

: 46 Mio. SEK (+21 %) EBITDA (bereinigt): 4 Mio. SEK (Vorjahr: 3 Mio. SEK)

Das Segment trägt entscheidend zur Gesamtprofitabilität bei und profitiert von der wachsenden Nachfrage nach kreativen, authentischen Vermarktungslösungen.

Internationale Expansion auf Kurs

Ein echtes Highlight in Q1 ist die internationale Expansion. Tradedoubler setzt konsequent auf Wachstumsmärkte:

🌍 Markteintritt in den USA – ein Meilenstein mit enormem Potenzial

– ein Meilenstein mit enormem Potenzial 🇲🇽 Erste Schritte in Richtung Mexiko – kluge Vorbereitung auf weiteres Wachstum

– kluge Vorbereitung auf weiteres Wachstum 🏢 Neues Büro in Miami – strategisch ideal für den amerikanischen Kontinent

Diese Schritte zeigen, dass Tradedoubler sich nicht nur als europäischer, sondern zunehmend als globaler Player im digitalen Marketing positioniert.

Was bedeutet das für Affiliates?

Für Publisher, Advertiser und Affiliate-Manager ist das ein starkes Signal: Tradedoubler investiert in Zukunftsmärkte, Technologien und Profitabilität. Das schafft ein stabiles und zugleich wachstumsorientiertes Umfeld – genau das, was Partner in einem Netzwerk suchen.

Fazit: Volle Kraft voraus – Tradedoubler bleibt auf Erfolgskurs

Das erste Quartal 2025 markiert nicht nur einen soliden Jahresauftakt – es ist ein klares Statement: Tradedoubler will und wird ganz vorne mitspielen, wenn es um die Zukunft des digitalen Marketings geht.