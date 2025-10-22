Am 09.10.2025 traf sich die Affiliate-Branche in Hamburg wieder zu einem beliebten Event. Das AffiliateBLOG Breakfast ist schon seit Jahren die perfekte Gelegenheit, in entspannter Frühstücksatmosphäre neue Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und frische Impulse mitzunehmen.

Dieses Mal hat uns das Team von Markt Koenig in St. Pauli mit allerlei leckeren Frühstücksmöglichkeiten von Rührei über Lachs bis hin zu Müsli und Joghurt versorgt.

Ein exklusiver Start in den Tag

Um 9 Uhr begrüßte Julian Weiß (Head of Affiliate Marketing & Cooperations bei MAI xpose360) rund 40 Gäste – darunter Advertiser, Publisher, Agenturen und Netzwerke und eröffnete das Buffet.

Nach einer ersten Frühstücksrunde und Networken startete Alexander Kube (Country Client Services Director DACH & Nordics bei Awin AG) mit seinem spannenden Vortrag „Google Analytics – Freund oder Feind?“, in welchem er das Tool aus der Praxisperspektive betrachtete und einordnete, wie man es im Affiliate-Alltag sinnvoll nutzt.

Im Anschluss zeigte Miriam Geerlings (Cooperation Managerin bei MAI xpose360) in ihrem Vortrag „Vom Erstkauf zum Stammkunden“ wie Affiliate- Marketing mit echter Wertschätzung für Publisher, transparenterem Tracking und CRM gestützter Kundendatenarbeit zum Wachstumsmotor wird.

Im Nachgang erhielten unsere Gäste beide Präsentationen, um die Impulse und Ideen direkt im Affiliate-Alltag einbinden zu können.

Abschließend nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit für intensives Networking und Brunch. Wir hoffen, Euch hat unser AffiliateBLOG Breakfast gefallen und ihr konntet wertvolle Erkenntnisse, neue Kontakte und die Erinnerung an ein schönes Event mitnehmen! Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an das Team von Markt Koenig, das uns in seiner harmonischen Location mit seinem hervorragenden Service unterstützt hat.

Besonders unserem Sponsor Awin AG möchten wir zudem herzlich für die Unterstützung unseres Events danken.

Sehen wir uns beim nächsten Mal?

Und für alle, die es dieses Mal nicht nach Hamburg geschafft haben: Keine Sorge – das nächste Breakfast befindet sich schon in Planung!

Freut euch auf spannende Vorträge, frische Impulse bei unserem AffiliateBLOG Breakfast am 20. März 2026 in München !

Wir freuen uns, Euch bei unserem nächsten AffiliateBLOG Breakfast zu treffen!