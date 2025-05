AskTheExpert mit Julian Wenzel

Im Rahmen unseres Formats #AskTheExpert beleuchten wir in diesem Monat die Perspektive der Publisher – ein oft unterschätzter, aber essenzieller Teil des Affiliate-Ökosystems. Unter dem Titel „Publisher Insights: Was sich Publisher von Netzwerken und Advertisern wünschen“ werfen wir einen Blick hinter die Kulissen und sprechen mit einem erfahrenen Publisher Julian Wenzel (Lead Key Account Manager bei Checkout Charlie GmbH) über Chancen, Herausforderungen und Erwartungen an eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Was macht Dich zum Experten?

Leidenschaft und Know-how, gepaart mit über 13 Jahren Erfahrung im Affiliate-Marketing – in unterschiedlichen Bereichen wie Redaktion, Marketing und Key Account Management.

Was sind für Dich die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Advertisern und Netzwerken?

Wichtig ist vor allem regelmäßiger Austausch und persönlicher Kontakt im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Es sollten Chancen und Herausforderungen offen besprochen und diskutiert werden, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, welche kontinuierlich weiter optimiert werden.

Stetig dranbleiben und nicht aufgeben spielen ebenfalls eine große Rolle. Affiliate-Marketing wurde bereits oft für „tot“ erklärt. Aber es hat sich jedes Mal „neu erfunden“ und neue Trends aufgegriffen. Daher ist es wichtig immer „up to date“ zu sein und sich auch mit Partnern über neue Ideen auszutauschen. Es sollten auch immer wieder neue Tests gestartet werden. Etwas, das im Vorjahr noch nicht funktioniert hat, kann es inzwischen vielleicht.

Welche Herausforderungen begegnen Dir aktuell im Alltag als Publisher – und wie könnten Netzwerke oder Advertiser dich dabei besser unterstützen?

Ein Thema sind komplexe und komplizierte Aktionen, die dann auch oft noch auf einer schlechten Landingpage dargestellt werden. Wir als Publisher können hier zwar entgegenwirken und die Aktion redaktionell erklären, aber trotzdem leidet dann die Conversion Rate und die User werden abgeschreckt. Daher sind leicht verständliche Aktionen und idealerweise gut gestaltete spezielle (exklusive) Landingpages sinnvoll. Es lohnt sich, vorab darin Zeit zu investieren. Es sollte Wiedererkennungswert innerhalb der gesamten Kampagne geschaffen werden, die sich in dem Werbemittel, der Landingpage und der Kommunikation widerspiegelt.

Außerdem gibt gibt es gefühlt immer weniger attraktive Deals und Aktionen. Es sollte einerseits zwar mittelstarke Evergreens geben, aber auch regelmäßig starke Deals und ab und zu Knaller-Aktionen, auch abseits der Black Week. Vor allem attraktive exklusive Aktionen sind für uns Publisher wichtig. Diese sollte dann auch wirklich exklusiv und im Zeitraum der Promo die beste am Markt sein.

Was erwartest Du von einem modernen Netzwerk, um deine Performance und Prozesse zu verbessern?

Ein Thema ist immer noch und weiterhin das Tracking. Es ist inzwischen viel mehr möglich, wie Customer Journey oder App-Tracking. Aber es gibt immer noch viel Intransparenz und Auffälligkeiten, wie z.B. hohe Stornoraten oder plötzlich niedrige Conversion Rates. Im Netzwerk sind viele Daten bei den meisten Advertisern nicht einsehbar, wie z.B. welche Produkte verkauft wurden oder wie die Neukunden-Quote ist. Daher ist auch hier mehr Kommunikation und Austausch gefragt. Manchmal können mehr Daten auch direkt vom Advertiser ausgewertet und angefordert werden.

Bei vielen Netzwerken sind die Statistiken unübersichtlich und die Bezeichnungen der KPIs unterscheiden sich. Etwas mehr Transparenz und bessere Erklärungen wären hilfreich. Oft ist es auch nicht möglich, z.B. Provisionserhöhungen vorab einzusehen bzw. die genaue Laufzeit.

Daten wie Provisionen sind nicht immer aktuell beschrieben oder es ist nicht ersichtlich, was genau sich hinter der Provisionsgruppe verbirgt. Das ist insbesondere für Cashback Publisher sehr wichtig. Denn nur so können letztendlich die User ihr Cashback korrekt erhalten und Nachbuchungsanfragen vermieden werden.

Welche Entwicklungen oder Veränderungen wünschst Du dir für die Zukunft des Affiliate-Marketings aus Publisher-Perspektive?

Mehr Automatisierungen sind hilfreich und erleichtern den Arbeitsalltag. Es starten fast täglich immer mehr Advertiser im Affiliate-Marketing, vor allem aus China. Dadurch erhöht sich der Workload und es gibt auch immer mehr Aktionen. Hier gilt es nun, zukünftig noch besser zu filtern und zu priorisieren. Zudem sollten dann auch für die User die Aktionen zukünftig individueller und zielgruppenspezifischer ausgespielt werden können. Neue Advertiser sind auch oft überfordert bei den inzwischen zahlreichen Möglichkeiten im Affiliate-Marketing. Hierbei muss von allen Beteiligten von Anfang an gute Aufklärungsarbeit geleistet werden.

Zudem müssen wir alle zukünftig auch besser auf die Qualität und gewisse Standards von neuen Advertisern, aber auch Publishern achten. Es gibt leider auch „schwarze Schafe“. Trotz Wettbewerb sollte es fair bleiben und auch die User sollten geschützt werden.

