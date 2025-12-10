AskTheExpert mit Nicole Pekar

Im Rahmen unseres Formats #AskTheExpert blicken wir in diesem Monat auf ein spannendes Thema: den Jahresrückblick Affiliate-Marketing 2025. Gemeinsam mit unserer Expertin Nicole Pekar (Prokurist bei ADCELL) werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Entwicklungen, Trends und Erkenntnisse diesen Jahres.

Was macht dich zum Experten?

Ich arbeite seit über 13 Jahren im Affiliate-Marketing bei ADCELL. In dieser Zeit habe ich sowohl Marketing als auch Produktentwicklung verantwortet. Gemeinsam mit unseren Partnern, Teams und Kunden habe ich an unserem Image, der Marke und unserem Platz im Markt gearbeitet – genauso wie an unserer Technologie und Produktstrategie. Ich kenne die Branche aus der Praxis und habe erlebt, wie sie sich weiterentwickelt hat. Eine Sache ist mir dabei immer wichtig geblieben: Affiliate funktioniert nur, wenn Vertrauen, Transparenz und wirtschaftlicher Nutzen zusammenkommen. Dafür stehe ich.

Was waren deiner Meinung nach die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Affiliate-Marketing im Jahr 2025, und wie haben sie die Branche geprägt?

2025 hat gezeigt, dass Affiliate-Marketing wieder stärker als echter Performance-Kanal wahrgenommen wird. Die hohen Kosten in Paid Ads haben viele Advertiser gezwungen, effizienter zu arbeiten. Gleichzeitig hat sich Content Commerce professionalisiert. Publisher arbeiten datengetriebener, Attribution wird ernster genommen und Creators verstehen besser, was messbare Ergebnisse bedeuten.

Spannend war auch zu sehen, dass der Mittelstand Affiliate-Marketing aktiv auf dem Radar hat. Die Nachfrage nach einfachen Setups, klarer Attribution und persönlicher Betreuung war deutlich spürbar. Das gibt dem Kanal Rückenwind, weil es zeigt, dass wir nicht nur „Reichweite verkaufen“, sondern echte Ergebnisse liefern.

Unterm Strich hat Affiliate 2025 an Glaubwürdigkeit gewonnen. Leistung wird messbar, Partnerschaften transparenter. Genau das braucht der Markt. Und ja, eigentlich wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für eine gute Imagekampagne, denn der Kanal wirkt, wenn wir ihn gut inszenieren.

Welche Herausforderungen mussten Advertiser und Publisher 2025 meistern, und welche Strategien haben sich als besonders erfolgreich erwiesen?

Es gab zwei wesentliche Baustellen. Zum einen die steigenden CAC in Paid Kanälen. Viele Advertiser mussten umdenken. Publisher mussten zeigen, dass sie nicht nur ein Add-on sind, sondern ein echter Performance-Kanal. Das war eine Chance für alle, die professionell arbeiten und klare Ergebnisse vorweisen.

Zum anderen Tracking und Datenschutz. Wer hier verlässlich und transparent unterwegs war, wurde belohnt. Erfolgreich waren Advertiser, die ihren Publisher-Mix aktiv steuern. Wer Content, Deal- und Cashback-Modelle sinnvoll kombiniert, steht klar besser da. Ein weiterer Erfolgsfaktor war die offene Kommunikation. Weniger Automatik, mehr Zusammenarbeit. Wir als Netzwerk haben aktiv unterstützt, weil das eine unserer Kernaufgaben ist.

Hinzu kommt die wirtschaftliche Unsicherheit. Viele Unternehmen wollten weniger Risiko eingehen und mehr Berechenbarkeit im Marketing. Das hat Affiliate gestärkt, weil Budget nur fließt, wenn echtes Ergebnis entsteht. Genau da zeigt der Kanal seine Stärke.

Welche Rolle haben neue Technologien, wie KI oder datengetriebenes Tracking, im Affiliate-Marketing 2025 gespielt?

KI hat 2025 vor allem Analyse und Matching verbessert. Egal ob Angebotsoptimierung, Publisher-Empfehlungen oder Tracking-Auswertung. Sie wurde weniger als Buzzword gesehen, eher als sinnvoller Helfer.

Beim Tracking war die Erwartung nicht „etwas Revolutionäres“, sondern „etwas Verlässliches“. Serverseitige Lösungen, sauber definierte Events und klare Datenflüsse waren ausschlaggebend. Advertiser wollten Stabilität, Publisher auch.

Technologie hilft. Aber sie ersetzt nicht das Verständnis dafür, wie der Kanal funktioniert. Am Ende müssen Menschen entscheiden, priorisieren und optimieren. Diese Kombination hat sich als unschlagbar erwiesen.

Mit Blick auf 2026: Welche der Entwicklungen aus 2025 sollten Affiliates und Advertiser unbedingt weiterverfolgen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?

Die Trends Content Commerce, transparente Trackingmodelle und intelligenter Publisher-Mix bleiben relevant. Advertiser, die ihre Daten regelmäßig auswerten, treffen bessere Entscheidungen und werden erfolgreicher sein. Zusammenarbeit ersetzt reines Listenmanagement. 2026 wird Affiliate-Marketing noch stärker auf Augenhöhe mit Paid-Kanälen stehen. Es geht nicht darum, „Ergänzung“ zu sein, sondern ein strategischer Hebel im Mix.

Affiliate-Marketing funktioniert am besten, wenn es in eine ganzheitliche Online-Marketing-Strategie eingebettet ist. Wir wollen kein Wettkampfdenken erzeugen, sondern echte Synergien ermöglichen. Wenn Advertiser, Publisher und Netzwerke zusammenarbeiten, kann Affiliate einen entscheidenden Anteil zum Ergebnis beitragen. Nicht gegen andere Kanäle, sondern mit ihnen. Genau so wird der Kanal 2026 weiter wachsen.