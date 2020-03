Awin steigert den Gewinn in 2019 um 39%

Am 11.03.2020 wurde von Axel Springer die neue Bilanz von 2019 veröffentlicht.

Interessant ist natürlich, wie sich dabei das Affiliate-Netzwerk Awin im letzten Jahr entwickelt hat. Das Performance Marketing ist dabei in der Awin-Gruppe gebündelt.

Wir haben uns daher die Mühe gemacht, uns den 191-seitigen Geschäftsbericht einmal intensiv anzuschauen und dabei die Entwicklung, sowie die weitere Strategie von Awin zu analyiseren.

Bereits im Oktober 2017 haben dabei Axel Springer und United Internet ihre Unternehmen Awin und affilinet zusammengeführt, um ein gemeinsames Affiliate-Netzwerk aufzubauen. Axel Springer stärkt hierduch seine Wettbewerbsposition im Affiliate-Marketing-Bereich. Nach Einbringung von 100 % der affilinet-Anteile durch United Internet hält United Internet 20 % an der Awin-Gruppe. Zuvor hatte Axel Springer im Rahmen einer Optionsvereinbarung die noch von der Swisscom Schweiz AG gehaltenen Anteile (47,5 %) für einen Kaufpreis von 62,4 Mio. Euro übernommen. Die Zusammenführung der Expertise, Kompetenzen und Reichweiten von Awin und affilinet ermöglicht den Ausbau innovativer Erlösmodelle, um weitere Wachstumspotenziale zu heben. Die vorläufigen Anschaffungskosten des Erwerbs der affilinet-Gruppe betrugen 100,6 Mio. Euro und umfassten den im Geschäftsjahr 2017 gezahlten Kaufpreis von 1,4 Mio. Euro sowie den Zeitwert der im Tausch hingegebenen 20 % der Anteile an der Awin-Gruppe von 99,2 Mio. Euro.

Bereits im Januar 2017 hat die mehrheitlich zu Axel Springer gehörende Awin-Gruppe (zuvor Zanox-Gruppe) 100 % der Anteile an ShareASale, einem führenden Affiliate-Netzwerk in den USA, erworben. Die vorläufigen Anschaffungskosten betrugen 44,4 Mio. Euro und enthielten neben dem gezahlten Kaufpreis eine von der Ergebnisentwicklung abhängige bedingte Kaufpreisverbindlichkeit in Höhe von 9,3 Mio. Euro.

Gewinnwachstum von 39,4%

Erfreulich für Awin ist sicherlich das Wachstum des bereinigten EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen) von 39,4%. So konnte der Gewinn von 31,2 Mio. Euro in 2018 auf 43,5 Mio. Euro in 2019 erhöht werden. Organisch belief sich der Anstieg auf 36,3%. Der Grund für diesen starken Zuwachs sind vor allem die im Vorjahr angefallenen höheren Integrationskosten für die Zusammenführung von Awin und affilinet, die im letzten Jahr noch das bereinigte EBITDA belastet hatten.

Umsatzwachstum von 5,8%

Auch die Umsätze konnten 2019 um 5,8% auf 193,7 Mio. gesteigert werden (2018 lagen diese noch bei 183,1 Mio. Euro).

Von 2017 zu 2018 lag das Wachstum allerdings noch bei 14,7%, was allerdings v.a. von der Erstkonsolidierung von affilinet positiv beeinflusst wurde.



(Quelle: Axel Springer Geschäftsbericht 2019)

Die weiteren Ziele und Strategien von Awin für 2020



Lt. des Geschäftsberichtes wird Awin nachhaltig in die Entwicklung einer SaaS-Selfservice-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmenskunden investieren, welche diesen eine eigenständige Kampagnenkoordination und -ausspielung ermöglicht. Dieses Angebot soll Awin als Technologieführer am Markt etablieren und mittelfristig die Kosten der Kampagnenkoordination senken.