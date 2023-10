Am 24. November ist es wieder so weit. Das Shopping Event des Jahres für viele Advertiser steht vor der Tür. Zunächst möchten wir hier nochmals auf unseren Artikel vom 02. August diesen Jahres hinweisen. In dem wir über die Wortmarke Black Friday berichtet haben .

Der Bundesgerichtshof hat im Juni 2023 entschieden, dass die umstrittene Marke „Black Friday“ endgültig aus dem deutschen Markenregister gelöscht werden muss. Die Markeninhaberin, Super Union Holdings Ltd. aus Hongkong, verlor ihren langjährigen Rechtsstreit, und der Betreiber von blackfriday.de, Simon Gall, hatte Erfolg mit seiner beim Landgericht Berlin eingereichten Klage . Bereits seit 2016 kämpfte Simon Gall für die Löschung der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenen Wortmarke „Black Friday“ und gegen die darauf gestützten unberechtigten Angriffe gegen ihn und seine Partner.

Aus aktuellem Anlass berichten wir heute über das älteste deutschsprachige Black Friday Portal, blackfriday.de

Seit 2012 bündelt das Portal ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.com Angebote und Aktionen von Händlern, um Shoppern und Schnäppchenjägern einen übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zu ermöglichen.

Der Gründer Simon Gall ist durch seine Tätigkeit als selbstständiger Marketingberater, unter anderem für einen autorisierten Apple Händler, früh auf das Phänomen „Black Friday“ aufmerksam geworden. Nachdem Apple den Trend 2006 aus den USA nach Deutschland brachte und in der Folge immer mehr Händler auf den „Black Friday Zug“ aufsprangen, war er der Meinung, dass es unbedingt eine Webseite geben müsse, welche die verstreuten Black Friday Aktionen deutscher Händler übersichtlich bündelt. Im Frühjahr 2012 gründete er deshalb unter www.black-friday-2012.de Deutschlands erstes Black Friday Portal. Nach einem erfolgreichen Black Friday 2012 zog er im Juli 2013 mit dem Projekt auf die aktuelle Domain BlackFriday.de um und sammelt seitdem Jahr für Jahr die besten Black Friday Deals und Aktionen aus Deutschland.

Im letzten Jahr präsentierte das Portal Aktionen und Rabatte von mehr als 1.000 Shops aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und zählte mehr als zwei Millionen Besucher. Auch in diesem Jahr wird das Team von BlackFriday.de wieder hunderte Black Friday Aktionen zusammengetragen und diese pünktlich am 24. November 2023 um Mitternacht auf dem Portal veröffentlichen.