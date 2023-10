AffiliateBLOG CLUB Digital MeetUp 2023

Am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, erwartet Marketing-Enthusiasten und Branchenprofis ein exklusives Event. Das AffiliateBLOG CLUB Digital MeetUp bietet einen tiefen Einblick in die Welt des Affiliate-Marketings und die Möglichkeit, von führenden Experten zu lernen. Das Programm startet um 15:00 Uhr und umfasst folgende spannende Themen:



Consumer Journey und globale Insights:

Dino Leupold von Löwenthal von Rakuten Advertising wird als Hauptsponsor sprechen. Sein Vortrag beleuchtet die Rolle des Affiliate-Marketings in einer sich ständig verändernden Welt des Konsumentenverhaltens. Hier erfahren Teilnehmende, wie globale Insights, datenbasierte Analysen und Technologie genutzt werden können, um hoch interessierte Zielgruppen zu erreichen und zu aktivieren.

How-to – Synergien nutzen – Erfolgreiches Einbinden von Influencern in die Affiliate-Strategie:

André Koegler von Impact.com erläutert, wie Influencer Marketing effektiv in bestehende Affiliate-Strategien integriert werden kann. Hierbei werden Chancen und Herausforderungen beleuchtet. Der Vortrag zeigt Wege auf, wie verschiedene Ansätze kombiniert werden können, um eine umfassende Marketingstrategie zu entwickeln.

Produktdatenfeeds – Der Schlüssel zum Erfolg im Affiliate-Marketing:

Julian Weiß von xpose360 hebt die Bedeutung von Produktdatenfeeds für den Erfolg im Affiliate-Marketing hervor. Teilnehmende erhalten Einblicke, wie sie Feeds optimal in ihre Strategie integrieren können, die Qualität und Aktualität der Daten sicherstellen und rechtliche Aspekte beachten sollten. Praktische Methoden werden geteilt, um sicherzustellen, dass Affiliates optimal von den Produktdatenfeeds profitieren.



Nach den Vorträgen haben die Mitglieder die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu stellen und sich im AffiliateBLOG CLUB per Chat mit anderen Anwesenden auszutauschen. Die Teilnahme am AffiliateBLOG Digital MeetUp ist kostenlos; eine Registrierung im AffiliateBlog Club genügt. Zudem besteht die Möglichkeit, Kollegen, Freunde und Geschäftspartner einzuladen.

Die Veranstaltung wird von Rakuten Advertising als Hauptsponsor, Impact.com und xpose360 als exklusive Partner unterstützt. Sie verspricht Networking-Möglichkeiten und wertvolle Einblicke in die Welt des Affiliate-Marketings zu bieten. Wir freuen uns darauf, wie dieses Event die Welt des Affiliate-Marketings weiter vorantreiben wird und welche Chancen es für Marketingprofis bereithält.