Richard (aka Riccy) verfügt über 20 Jahre Online-Marketing-Erfahrung und ist seit 2023 bei Tradedoubler DACH. Seine Online-Karriere begann in den frühen 2000er auf Advertiser-Seite. 2007 startete er mit affilinet DACH durch, wo er als Director Partners & Key Account Management nach der Fusion mit Awin 12 Jahre später das gesamte Bestandskunden-Management des Netzwerks an mehreren Standorten leitete. Schließlich zeichnete er sich über vier Jahre bei der Webgains GmbH als Geschäftsführer verantwortlich für die DACH-Region und den polnischen Markt. Richard ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit und legt seinen Fokus bei Tradedoubler auf den weiteren Ausbau des DACH-Geschäfts sowie die Vermarktung aller Lösungen der Performance Group. Riccy ist bekannt dafür, großen Wert auf ein partnerschaftliches Miteinander auf Augenhöhe zu legen – sowohl im Team als auch extern.



Herzlich Willkommen, Richard Oberhofer!

Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Gerade vor ein paar Wochen, als ich mein neues cooles Team bei Tradedoub-

ler zum ersten Mal begrüßen durfte. Das war ein super Start mit vielen neuen

Gesichtern und Charakteren, aber auch toll, weil mich zusätzlich ein paar alte

Freunde aus der Branche dort in Empfang nahmen #Uli #Wollo #Benny #Alper.

Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Tatsächlich kaum mehr. Das war irgendwann in den Mid-90-ern und ich muss

wohl ziemlich verwirrt gewesen sein, wie man auf eine komplett kryptisch aus-

sehende E-Mail-Adresse von einer anderen solchen kryptischen Adresse eine

Antwort erhält. Faszinierend.

Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Zu alt? Für was genau sollte ich zu alt sein? Wer’s bei mir entdeckt, dem geb‘

ich was aus. Deal?

Was sagen andere über Dich?

Ich denke, mich können viele als offenen, kommunikativen, fokussierten und

umtriebigen Zeitgenossen bezeichnen. Das hängt immer etwas von der Situa-

tion ab, in der man sich begegnet oder sich kennenlernt. Manche Personen

trifft man häufiger im Meetingraum beim Business-Update, andere auf der

Messe oder beim Ausklang auf anderen Networking-Events. Demensprechend

bin ich beim Thema „Ernsthaftigkeit“ situations- und saisonbedingt variabel und

anpassungsfähig.

Und wie denkst Du darüber?

Es gibt dieses Sprichwort „Wir erinnern uns nicht an Menschen, sondern an

das Gefühl, das sie uns gegeben haben.“

Ich hoffe, ich spreche hier für alle meine Begegnungen mit Menschen, dass die

Attribute „Fairness“ und „Menschsein“ immer zutrafen. Tatsächlich bleibt ein

Wie tiefer im Gefühl verankert als jedes Was (oder eben Wer).

Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Affiliate Marketing ist Partner- und Netzwerk-Marketing. Es geht darum, auf Au-

genhöhe zusammenzuarbeiten, an einem Strang zu ziehen, um so gemeinsam

und partnerschaftlich langfristige Erfolge zu erzielen.



Auch typisch Affiliate – wobei ich das gerne weiter fasse – ist für mich die rie-

sige Bandbreite an Partnern, Businessmodellen und Themen, mit denen wir

täglich arbeiten. Das erstreckt sich von Mediaplattformen, über Google-Shop-

ping Partner (CSS generell), Influencer, Mobile-, E-Mail- und App-Spezialisten,

bis hin zu Loyalty, Cashback, Couponing Publishern – einige davon sind sogar

selbst in allen genannten Bereichen aktiv.

Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest –

welcher wäre das?

Ob Zeus jemals einen Job in unserer Interpretation eines Jobs hatte, kann ich

nicht sagen. Aber endlich mal die ganze Wahrheit erfahren und erleben zwi-

schen Mythologie, möglicher Überlieferung und Fiktion, das wäre schon span-

nend.

Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Kann man Entscheidungen tatsächlich bewerten, wenn man sie nicht zu be-

reuen weiß? Man entscheidet in nahezu jedem Moment seines Lebens. Hier

eine Güte festzumachen, wäre kaum bewältigbar. 😉

Worauf willst du nie wieder verzichten?

Auf der Mensch-Ebene ganz klar Partnerin und Kids, und als Basis meine mir

sehr wichtige Gesundheit. Und auf ganz viele liebe Freunde, auch aus der

Branche (jaja, das schreibe ich hier tatsächlich selbst), möchte ich natürlich

auch nicht mehr verzichten! Wenn ich die Frage auf Sachebene betrachte,

dann mein VW-Bus. Es gibt kaum etwas Schöneres, als spontan an einen See

zu fahren und dort dann zu übernachten. Am liebsten sogar wild zu übernach-

ten. Diese Freiheit genieße ich über alle Maßen – für mich ein wunderschönes

Erlebnis.

Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Ganz klar … Kreta. Zumindest wenn es so kommen sollte, dann ist das eine

schöne Zielvorstellung, oder? Meer, Sonne, Olivenbäume, tolles Essen (selbst

vegetarisch eine hervorragende Küche) und mega interessante und freundliche

Menschen aus aller Herren Länder mit der historischen Karte, die diese Insel

mir bietet.

Das Gute ist, dass die Rente – soweit mir bekannt ist – europaweit ausgezahlt

wird. Das stünde einem Ruhestand in der Sonne schon einmal nicht im Wege.

Nicht zuletzt: Zeus wurde ja dort geboren! Alles klar?