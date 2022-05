Vor nunmehr fast 12 Jahren wurde sie von ihrem damaligen Arbeitgeber ins kalte Wasser des Affiliate Marketings geschubst. Zunächst betreute sie die Affiliate Programme verschiedener Reiseportale und sammelte dann viele Erfahrungen im Affiliate Display Marketing.

Sie hat diese Branche sehr schätzen gelernt und sich sehr gefreut, dass sie als Referentin auf diversen Affiliate Marketing Veranstaltungen sprechen durfte und auch in den Vorsitz der Fokusgruppe Affiliate Marketing des BVDW berufen wurde.

Ihre neueste Herausforderung ist das Partner- und Kooperationsmanagement bei remind.me.

Herzlich Willkommen Yvette Tilly!

Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Habe mal irgendwo das Karate-Prinzip „Denke immer nach und versuche dich an Neuem“ gelesen. Das finde ich auch fürs Leben mehr als treffend.

Nach diesem Motto versuche ich regelmäßig in vielen Lebensbereichen meine Komfortzone zu verlassen und Neues zu lernen und zum ersten Mal zu probieren.

Megamarsch, Standup-Paddeling, Hula Hoop, Power Query/Power BI, Sprache lernen per App …

Nichts Neues mehr lernen zu können, wäre für mich ein undenkbarer Zustand. Dafür bin ich einfach viel zu neugierig.

Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Das war irgendwann während des Studiums. Großes Highlight, wenn man einen Platz im Rechenzentrum der Hochschule ergattert hatte, um dann für Hausarbeiten oder ähnliches im Internet zu recherchieren. Browser war damals Opera und die Suchmaschine hieß AltaVista. Einige Zeit später konnte ich auch von daheim ins Internet … vorausgesetzt, niemand sonst musste telefonieren.

Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Ich verstehe die Frage nicht. … Alt? Zu alt? …

Was sagen andere über Dich?

Boah, ich hoffe viel Positives. Ich nehme an, sie sagen ich wäre offen, kommunikativ, lustig, schlagfertig, meist gut gelaunt und bringe gute Stimmung in eine Truppe.

Und wie denkst Du darüber?

Ich freue mich sehr, wenn ich die Atmosphäre positiv beeinflussen und Menschen mit Heiterkeit anstecken kann. Eine gutes Fundament auf dem sich tiefergehende Gespräche, vertrauensvolle Zusammenarbeit oder gar gute Beziehungen entwickeln können.

Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Die Menschen – wir sprechen immer vom People‘s Business. Und genau das ist es. Das Affiliate Marketing lebt vom Networken. Man kennt den, der wiederum eine kennt, die jemanden kennt usw. Am offensichtlichsten wird das auf den Branchenevents, die oft das Gefühl eines Klassentreffens erzeugen. Großes „Hallo“ immer wieder aufs Neue.

Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Darüber habe ich mir bisher noch nie Gedanken gemacht. Aber vielleicht ein Tag als Hoteldirektor. Ich könnte jede Menge Gäste in „meinem Hause“ begrüßen, neue Menschen kennenlernen, Spannendes erleben. Für den Haushalt und die Küche müsste ich jedoch nicht allein sorgen.

Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Die beste Entscheidung meines Lebens war tatsächlich, Mama zu werden. Das ist mit Abstand das größte und spannendste Abenteuer, welches ich erleben darf.

Worauf willst du nie wieder verzichten?

In Anlehnung an die vorhergehende Frage natürlich auf meine Tochter. Aber auch meine persönlichen Beziehungen – Familie, Freunde – möchte ich nie missen.

Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Ich liebe es zu reisen. Lerne unglaublich gern neue Orte und ihre Menschen kennen. Für den Ruhestand wünschte ich mir die Freiheit und die Gesundheit, noch viel von der Welt zu sehen.

