Gemeinsam mit dem AffiliateBLOG kannst Du zwei Last-Minute-OMR-Expo-Tickets gewinnen!

Nach zwei Jahren Pause feiern die OMR das Comeback in der Hamburg Messe und das größer und lauter denn je: Expo, Konferenz, Masterclasses, Side Events und jede Menge Überraschungen stehen auf dem Programm. Die über 60.000 erwarteten Besucher:innen können sich auf über 800 Speaker:innen auf insgesamt 10 Bühnen und über 1.000 Aussteller und Partner freuen.

Dieses Jahr hast Du auf dem OMR-Festival am 17. und18. Mai die Möglichkeit, Dich mit Experten und Expertinnen in 1:1 Gesprächen auszutauschen und Deine individuellen Fragen zu stellen. Für die Teilnahme an den 1:1 Expert Talks benötigst Du ein Ticket zum OMR Festival.

Für den Bereich Affiliate Marketing stehen Euch Verena Weiß (Head of Affiliate Marketing, xpose360) und Thomas Dirnhöfer (Teamleiter Affiliate Marketing, xpose360) für all Eure Fragen rund um das Thema Affiliate Marketing mit Rat und Tat zur Seite.

Das gibt es zu gewinnen: 2x Expo-Tickets für die Online Marketing Rockstars am 17. & 18. November 2022 in Hamburg.

Klingt gut, oder? Dann kommentiere jetzt und sichere Dir mit etwas Glück Dein Last-Minute-OMR-Expo-Ticket!

Das OMR Festival ist die Plattform, bei der Menschen mit ähnlichen oder auch mal ganz unterschiedlichen Interessen zusammenkommen und sich austauschen können. Online-Marketing-Macher aus allen möglichen Bereichen. Egal ob Affliate Marketing, Investment oder auch Creators, alle treffen sich hier und liefern Inspiration, Weiterbildung und Networking mit zahlreichen Events, Seminaren, News, Reports und mehr an.

Weitere Informationen zum OMR Expert Talk unter https://reviews.omr.com/expert-talks

Infos und Tickets unter https://omr.com/de/events/omr22/tickets/