Online Marketing ist die Basis für Erfolg. Und das wird jeder bestätigen können, der einmal vor der Herausforderung stand sich neu am Markt zu etablieren. Kunden auf das eigene Unternehmen oder die eigene Website aufmerksam zu machen und sie dann auch noch zu überzeugen, ist eine schwierige Aufgabe. Um nicht zu sagen, die wohl wichtigste UND schwierigste Aufgabe von allen.

Und genau deshalb kommt heutzutage niemand mehr um einen professionellen Online-Auftritt herum. Vom Global Player bis zum lokalen Geschäft um die Ecke hält das World Wide Web für Unternehmer aus nahezu allen Branchen großes Kunden- und Umsatzpotenzial bereit. Denn fast immer befindet sich der erste Touchpoint von Unternehmen und Kunde im Internet: auf der Firmenwebseite, auf Profilen in sozialen Netzwerken oder auch in den Google-Suchergebnissen. Wer das Maximum aus deinem Online-Auftritt herausholen möchte, muss die passenden Online Marketingstrategien anwenden. Und genau hier setzt die Contra mit exzellentem Marketing an.

Geballtes Experten Know-how

Dieses Jahr findet die Contra, Conversion- und Traffic-Konferenz, endlich wieder live vor Ort statt. Seit 2013 ist die Messe Deutschlands größtes Event für Online Verkaufstaktiken und widmet sich dem Motto “Exzellentes Marketing für mehr Umsatz”. Vom 01. bis zum 03. Juni können sich die ca. 2.500 teilnehmenden Marketing- und Brancheninteressierten drei Tage lang in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf nicht nur mit Gleichgesinnten austauschen, sondern auch vom geballten Wissen der absoluten Top-Experten profitieren. Über 40 hochkarätige Speaker, unter anderem Hermann Scherer, Felix Thönnessen und Pascal Feyh, sprechen hier über aktuelle Chancen und Herausforderungen des Online Marketings und verraten ihr praxiserprobtes Know-how, die effektivsten Taktiken und langfristige Erfolgsstrategien.

Die Contra: Wie 14 Events in einem

Wer sich exzellentem Marketing verschreibt, muss auch die ganze Bandbreite an erfolgversprechenden Strategien anbieten. Und genau das können alle Teilnehmer der Contra erwarten: 14 Marketing-Disziplinen, um maximalen Umsatz zu generieren. So gibt es spannende Insights zu Themen wie Verkaufspsychologie, E-Mail Marketing, SEO, Amazon FBA, Affiliate Marketing, Conversion Optimierung und vielem mehr. Das Ziel: höherer Gewinn, gesteigerte Verkaufsraten, mehr Besucher und Kunden. Und weil eine Konferenz vom Austausch lebt, bietet die Contra durch ein perfektes Rahmenprogramm die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und so das eigene Business den entscheidenden Schritt nach vorne zu bringen.

Tickets:

Angeboten werden drei Tickets: das Streaming Ticket, das Premium Ticket und das VIP-Ticket. Mit unserem Code „CON928374“ erhaltet ihr 10 % Rabatt. Der Code ist auf alle drei Ticket-Kategorien gültig.

Nähere Infos zur Contra 2022 sind hier zu finden.