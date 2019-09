Das Partnerprogramm der Bayerischen

Jedem Kunden in jeder Lebenslage ideal abzusichern und beratend zur Seite zu stehen – das ist unser Ziel als mittelständischer Versicherer. Gewährleisten können wir dies durch unsere Vielzahl an Produkten, von denen unsere Zahnzusatzversicherung ZAHN Prestige sowohl im vergangenen Jahr als auch dieses Jahr erneut zum Testsieger als beste Zahnzusatzversicherung gekürt wurde.

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und bewirb Dich noch heute!

Dein Vorteil

Melde Dich jetzt zum Partnerprogramm der Bayerischen an und sichere Dir mit dem Deal des Monats bei erfolgreicher Bewerbung beim Partnerprogramm

eine happybrush Zahnbürste von happybrush im Starter Kit !*

!* sowie eine Provisionserhöhung von 15%!

*Wichtiger Hinweis: Die happybrush Vibe 3 wird nach erfolgter Annahme und der Generierung 3 validierter Sales auf die Zahnzusatzversicherung an die entweder mitgeteilte oder im Netzwerk hinterlegte Adresse zugeschickt.

Darüber hinaus tragen die beworbenen Rechner der Bayerischen als Vertrauensbeweis ein TÜV-Siegel für ein geprüftes Online-Portal und stellen mit der Zahnzusatzversicherung- wie bereits im vergangenen Jahr -einen Testsieger als beste Zahnzusatzversicherung (Finanztest 05/2019, Zahn Prestige).

Performance-abhängige Vergütung

*Wichtiger Hinweis: Hierbei handelt es sich um die Anzahl der bestätigten Sales **Der erwartete Durchschnittsjahresbeitrag errechnet sich aus der Gesamtzahl der Jahresbeiträge der unterschiedlichen Tarife und soll Dir zur Orientierung dienen.

Definition Sale: Ein Sale meint einen Online-Antrag, der später zu einem validierten Versicherungsvertrag führt. Die Vergütung erfolgt auf der Basis von validierten Versicherungsverträgen, die ab Policierung und Versicherungsbeginn mindestens 5 Wochen im Bestand sind, sofern kein Mahnzeichen existiert.

Das Besondere

Profitiere zusätzlich von unserer exklusiven Kooperation mit dem Schall-Zahnbürsten-Start Up happybrush! Durch diese Kooperation hast Du Zugriff auf hoch performante Werbemittel, die einen 15 € happybrush-Gutschein beim Abschluss einer Zusatzversicherung ZAHN Prestige bei der Bayerischen inkludieren. Auf diese Weise werden zusätzlich die Attraktivität und Aufmerksamkeit gesteigert – und für Dich eine hohe Provision durch den Prestige Tarif ausgeschüttet!

Bewirb Dich jetzt für das Partnerprogramm der Bayerischen!

Profitiere auf mehrfache Weise von der Zusammenarbeit mit der Bayerischen und bewirb Dich jetzt für das Partnerprogramm !

Dein persönlicher Ansprechpartner für das Partnerprogramm der Bayerischen

Solltest Du Fragen, Wünsche oder Anregungen rund um das Partnerprogramm der Bayerischen haben, stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung!

Ansprechpartner: Vanessa Brumm / sum.cumo GmbH

E-Mail: vanessa.brumm@sumucmo.com

Telefon: +49 (0)40 228609524

Weitere Informationen zum Partnerprogramm findest Du hier .

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung!

Dein Team der Bayerischen

Teilnahmebedingungen

Für die Teilnahme am Partnerprogramm gelten die in der Programmbeschreibung der Netzwerke hinterlegten Einschränkungen sowie die zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bayerischen. Ein Sale wird als valide betrachtet, sofern der zugrundeliegende Abschluss nicht storniert wurde. Die Provisioneserhöhung gilt ausschließlich für den angegebenen Zeitraum für validierte Sales und wird im Folgemonat ausgezahlt. Der Erhalt der happybrush Vibe 3 im Starterkit setzt die erfolgreiche Annahme beim Partnerprogramm sowie das Generieren der ersten drei validierten Sales auf die Zahnzusatzversicherung voraus. Die happybrush Vibe 3 wird an die im Netzwerk hinterlegte Adresse verschickt, sofern keine andere Adresse vom Affiliate per E-Mail mitgeteilt wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle erzielten Sales, die durch missbräuchliches Vorgehen generiert wurden, werden (nachträglich) storniert. Das Partnerprogramm gilt für Deutschland.