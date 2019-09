Der Affiliate-Marketing dmexco-Leitfaden 2019

Wie jedes Jahr steht mit der dmexco am 11. und 12.09. wieder die Leitmesse der Digitalen Werbebranche an mit über 41.000 Branchenexperten und 1.000 Ausstellern aus aller Welt.

Aus diesem Grund haben wir einen kleinen Leitfaden erstellt, was Ihr als Affiliate-Marketer auf keinen Fall verpassen solltet :-)

Die Affiliate-Netzwerke und Technologien auf der dmexco (unsortiert):

Adcell – Halle 6.1, Stand A077

Admitad – Halle 7.1, Stand A039

Awin – Halle 8.1, Stand C018

belboon – Halle 8.1, Stand B016

CJ Affiliate by Conversant – Halle 8.1, Stand E031

financeAds – Halle 6, World of Agencies

Ingenious Technologies – Halle 7.1, Stand E065

Partnerize – Halle 7.1, Stand A033

Rakuten Marketing – Halle 8.1, Stand A018

Tradedoubler – Halle 6.1, Stand E055

(gerne können wir auch noch Euer Netzwerk in der Liste mit aufnehmen. Schreibt uns hierzu einfach eine kurze E-Mail)

Publisher (unsortiert):

advanced Store – Halle 8.1, Stand B011 C010

Deutschlandcard – Halle 7.1, Stand B018

COUPONS.DE – Halle 8, Stand C048

Idealoe – Halle 7.1, Stand B047

Impact – Halle 6.1, Stand D050

Payback – Halle 8.1, Stand E030

Sparwelt – Halle 8.1, Stand B021

trbo – Halle 8.1, Stand C011

twitch – Halle 8.1, Stand E010

Kelkoo – Halle 7.1, Stand D019a

Yieldkit – Halle 7.1, Stand C042

Offerista Group – Halle 8.1, Stand C021

(gerne können wir auch noch Euer Unternehmen der Liste mit aufnehmen. Schreibt uns hierzu einfach eine kurze E-Mail)

Vorträge zum Thema Affiliate-Marketing:

Vortrag am 11.09. um 10.30 Uhr am Tradedoubler-Stand (Halle 6.1, Stand E055)

Blockchain im Affiliate-Marketing (Claudia Batschi-Rota und Matthias Stadelmeyer, Tradedoubler)

Vortrag am 11.09. um 13.30 Uhr am Tradedoubler-Stand (Halle 6.1, Stand E055)

Produktdaten-Marketing und Optimierung (Mike Weiler, PLAN.NET)

Seminar 1 am 11.09. von 17.00 – 17.45 Uhr (Halle 5.1)

Panel Power-Shopping: Wie Black Friday und Singles Day den Online-Konsum weltweit beeinflussen (u.a. mit Markus Kellermann, xpose360 und Anne Marschner, Sparwelt)

Seminar 4 am 12.09. von 13.00 – 13.45 Uhr

From Brand Loyalty to Consumer Loyalty (Marc Hundacker, Awin)

Vortrag am 12.09. um 14.30 Uhr am Tradedoubler-Stand (Halle 6.1, Stand E055)

Influencer Marketing (Yannick Möller, Metapic)

(gerne können wir auch noch Euren Vortrag in der Liste mit aufnehmen. Schreibt uns hierzu einfach eine kurze E-Mail)

Partys rund um die dmexco:

Artefact Night am 10.09.

OMBUS am 10.09.

Awin Standparty am 11.09. von 18.30 – 20.30 Uhr

Official dmexco Party am 11.09.

OMClub am 11.09.

Rockstars Aftershow am 11.09.

Tradedoubler Weißwurst-Frühstück am 12.09 von 09.30 – 12.00 Uhr

(gerne können wir auch noch Eure Party in der Liste mit aufnehmen. Schreibt uns hierzu einfach eine kurze E-Mail)

Eine Übersicht der offiziellen Events findet Ihr hier.



Werbung in eigener Sache :-)

