Die Affiliate-Branche trifft sich wieder – Auf der OMG Nights Hamburg

Covid-19 hält auch unsere Branche schon seit einigen Monaten im Bann. Auch jegliche Möglichkeiten sich innerhalb der Branche zu connecten und auszutauschen fielen größtenteils flach.

Und genau damit ist jetzt Schluss!

Da wir euch und die ganze Branche mittlerweile sehr vermissen, möchten wir hiermit offiziell die erste „Online Marketing Global Nights“ vorstellen oder kurz OMGNights.

Am 27.08.2020, ab 18:00 kommt es zum ersten Networking Event der Branche im Herzen Hamburgs!

Was erwartet dich?

Kurz gesagt eine neue Eventreihe, bei der sich der Veranstalter von seinen internationalen Online Marketing Kollegen hat inspirieren lassen und jedes Mal aufs Neue ein anderes Land als Thema nehmen wird.

Seid dabei, wenn wir zum ersten Online Marketing Bier seit einer gefühlten Ewigkeit anstoßen und aus der aktuellen Lage neue Chancen machen. Trefft euch mit Branchengrößen zu einem unvergesslichen Abend voller Spaß und Emotionen und lasst uns über die Dinge sprechen, die wir alle lieben… Online Marketing.

Wir starten dieses Jahr mit der „Cap San Diego“, die schon wie damals viele Jahre zuvor eine weite Fahrt quer über den Atlantik auf sich genommen hat. Und uns am 27.08.2020 nach Brasilien entführen wird.

OH MY GOSH – ITS BRAZIL !!!

Anpassung an Covid-19:

Natürlich steht die Gesundheit aller an erster Stelle und somit halten wir selbstverständlich alle aktuellen Corona Vorschriften, sowie Hygiene Regelungen ein. Die Stadt Hamburg erlaubt es seit dem 01.07. nun wieder Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen (bei Ausschenkung von Alkohol) im Freien zu feiern.

Vor Ort wird es beim Rauf- und Runtergehen der Cap San Diego, sowie beim Betreten des Pooldecks gezielte Regelungen geben, um allen einen problemlosen Ablauf zu ermöglichen.

Bei Betreten des Schiffes ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen! Auf der Veranstaltung an sich besteht keine Pflicht diesen zu tragen. Da wir alle alt genug sind, wird es auf dem Deck an sich keine extra Regelungen geben.

Jeder soll und muss selber die aktuellen Abstandsregelungen für sich einhalten. Genügend Platz um den nötigen Abstand einzuhalten ist auf jeden Fall gegeben.

Des Weiteren werden Desinfektionsmittel bereitstehen.

Schon jetzt möchten wir uns bei den Sponsoren bedanken und freuen uns auf ein Tolles Event mit euch.

Wie melde ich mich an?

Einfach per Xing für das Event Anmelden und du bist dabei!

>> Hier gehts zur Anmeldung <<

First come, first serve.