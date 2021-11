Am 01.12.2021 wird das schon viel diskutierte „Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien“ – besser bekannt als TTDSG – in Kraft treten.

Wer sich hierzu nochmal kurz einlesen möchte, kann dies gerne hier tun.

Mit dem Consent Converter wendet sich eine Kooperation aus Branchen-Experten

speziell an die Affiliate-Branche und bietet Affiliates eine einfache Lösung, unter dem TTDSG rechtskonform zu handeln und das notwendige Tracking zur Zuordnung der

Transaktionen weiterhin zu gewährleisten.

Denn spätestens mit dem TTDSG sind alle Publisher in der Verpflichtung, das Einverständnis (Consent) der User für das notwendige Setzen von Cookies des anschließenden Trackings einzuholen!

Den Nachweis über das Einverständnis des Nutzers muss der Publisher dem

Affiliate-Netzwerk mitteilen.

Und genau hier setzt die neue Initiative an: der Consent Converter ist eine auf die Bedürfnisse der Affiliate-Publisher zugeschnittene CMP (Consent-Management-Plattform). Über den individualisierbaren Consent-Layer werden wie üblich Einverständnisse der Nutzer eingeholt. Die Information über den jeweiligen Consent des Nutzers wird nun vom System automatisch als verschlüsselter Parameter an jeden Affiliate-Link angehängt, der auf der Webseite verbaut ist. Dieses Signal kann von den Affiliate-Netzwerken interpretiert werden, um das – im Affiliate-Marketing notwendige – Setzen von Cookies rechtskonform auszuführen. Die Initiative geht davon aus, dass alle Netzwerke dies bis zum 01.12.2021 können.

Mit der einfachen Integration des Consent Converter Scriptes via Copy-Paste ist jeder

Affiliate-Publisher rechtlich abgesichert und gewährleistet weiterhin ein ordnungsgemäßes Tracking – sofern der Nutzer diesem zugestimmt hat.

Zusammengefasst bietet die CMP diese Features:

Automatische Erkennung von Affiliate Werbemitteln Hinzufügen der Affiliate Netzwerke in den Nutzereinstellungen der CMP Automatische Anreicherung der Affiliate-Tracking-Links um die Consent-Information Funktionen zur Steigerung der Consent Conversion



Um sicherzustellen, dass die Quote der Einverständnisse so hoch wie möglich ist, bietet der Consent Converter also neben der Grundfunktion – dem Einholen des Consents über „Akzeptieren“ oder „Ablehnen“ Buttons – optional das PUR+ Abo-Modell zur Verfügung. Über das Format erhält der Nutzer die Option, die Werbung und das Tracking zu akzeptieren oder gegen einen kleinen monatlichen Betrag die Website werbe- und cookiefrei zu besuchen. Dank dieser Bezahloption können Website-Betreiber ihre sonst durch Werbeeinnahmen finanzierten Inhalte auch ohne das Einverständnis des Nutzers finanzieren und weiterhin anbieten.

Der Kooperationspartner Content Pass ist Betreiber dieses Abo-Modells. Über den Consent Converter erhalten auch kleinere Affiliate-Seiten Zugriff auf diese Lösung, welche national und international von vielen Datenschutzbehörden akzeptiert wird.



„Wir haben die Problemstellung und die Gesetzeslage bis ins Kleinste analysiert, um für alle Beteiligten die perfekte Lösung zu finden.“ so André Koegler, Initiator der Kooperation, zuversichtlich, „(…) schließlich wollen wir doch alle das gleiche: ein sicheres und möglichst kostenfreies Internet für alle Nutzer.“