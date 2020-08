Die Top 150 Influencer 2020 im Affiliate-Marketing

Diese Personen solltet Ihr kennen!

150 Menschen von Agenturen, Affiliates, Merchants oder Netzwerken/Technologien.

150 Menschen, die in den vergangenen Monaten für Aufsehen gesorgt haben.

150 Menschen, die sich für die Affiliate-Branche einsetzen.

150 Menschen, von denen wir auch in der Zukunft noch viel erwarten dürfen.

150 Menschen, die ihre Meinung öffentlich vertreten.

150 Menschen, die im Mittelpunkt stehen.

150 Menschen, die für uns zu den Affiliate-Influencern 2020 gehören.

2018 und 2015 haben wir zum letzten Mal eine Übersicht von 100 bekannten Persönlichkeiten aus der Affiliate-Branche veröffentlicht. Seitdem hat sich wieder viel getan. Deswegen wurde es Zeit, diese Übersicht zu aktualisieren.

Wir haben aus unserer Erfahrung eine Liste der Top 150 Influencer (sog. Meinungsbilder und Multiplikatoren) zusammengestellt, die 2020 Einfluss auf das Affiliate-Marketing in Deutschland haben. Hierzu haben wir Branchenpersönlichkeiten zusammengestellt, die uns in den vergangenen Monaten aufgefallen sind. Dafür haben wir intensiv recherchiert und intern ausführlich diskutiert, auch wenn das Ergebnis der Übersicht letztendlich immer subjektiv ist.

In diesem Fall sind Affiliate-Influencer Persönlichkeiten, die über Vorträge auf Konferenzen, eigene Veranstaltungen, Blogs, Podcasts, Social-Media-Posts, Kommentare, Fachartikel usw. Einfluss nehmen auf die Affiliate-Branche. Zudem handelt es sich um Personen die auch öffentlich oder im BVDW Stellung beziehen zu Diskussionen und Themen rund um das Affiliate-Marketing und die man deswegen auf jeden Fall kennen sollte.

Natürlich ist uns bewusst, dass es in der Affiliate-Branche noch wesentlich mehr Persönlichkeiten gibt, die wichtig für das Affiliate-Marketing sind, doch wir haben die Auswahl auf 150 Personen begrenzt und dabei vorwiegend Affiliate-Marketers erwähnt, die wie gesagt auch öffentlich oder „politisch“ in Erscheinung treten. 2018 waren es noch 100 Personen, doch die Affiliate-Branche wächst und dementsprechend treten auch immer mehr Personen in die Öffentlichkeit und setzen sich für das Affiliate-Marketing ein.

Die Liste ist dabei alphabetisch nach Nachnamen sortiert und besteht sowohl aus Influencern aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern. Natürlich können wir nicht garantieren, dass diese Liste vollständig ist und auch wirklich alle Meinungsbilder abdeckt. Daher bitten wir zu entschuldigen, wenn einzelne Personen, die aus Eurer Sicht vielleicht fehlen, in der Liste der Top 150 nicht erwähnt werden. Zudem enthält die Liste auch Personen, die aktuell vielleicht gar nicht mehr in der Affiliate-Branche aktiv sind, die allerdings durch ihre Erfahrung und ihr Netzwerk nach wie vor Einfluss auf die Szene haben.

Ihr habt zudem die Möglichkeit, die Liste über die Kommentare und die sozialen Medien noch zu ergänzen und zu erweitern.

Wichtig ist auch, dass diese Liste keine Bewertung von Einzelpersonen darstellt, sondern vielmehr eine Übersicht von Personen, die derzeit oder auch in der Vergangenheit einen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Affiliate-Branche zu einem wichtigen Bestandteil im Online-Marketing-Mix geworden ist. D.h. diese Übersicht soll auch keine Affiliate-Marketeers negativ bewerten, die nicht auf der Liste stehen.

Sollten bestimmte Personen in der Liste fehlen, sagt uns hierzu gerne über die Kommentare Eure Meinung. Wir werden dieses Ranking nun regelmäßig durchführen und die Liste daher ständig neu anpassen.

Affiliate-People you should know!

Here you’ll find a list of 150 interesting people and influencers from the affiliate industy who have an important impact on affiliate marketing in Germany. These are people who inspire us with sessions on conferences, their own conferences, blogs, podcasts, social-media-posts, comments, articles in magazines etc. They are listed in alphabetical order. Please let us know if you are missing someone and you think that they should be on the list. We will compile this ranking now every year, so we will admit your feedback.