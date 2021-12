Der Affiliate-Trend-Report 2022 steht vor der Tür! Auch in diesem Jahr führt AffiliateBLOG gemeinsam mit der Performance-Marketing-Agentur xpose360 die Befragung durch. Der Trend-Report gibt jährlich Einblicke, Insights und Erfahrungswerte in der Affiliate-Branche wieder.

Dabei richtet sich die Umfrage an verschiedene Zielgruppen. In den vergangenen Jahren wurden 1.050 Affiliates, Merchants, Agenturen, Netzwerke und Technologie-Anbieter befragt, was die wichtigsten Trends waren. Die Ergebnisse werden wieder in unserem großen Affiliate-Trend-Report veröffentlichen.

Damit wir auch 2022 wieder kontinuierliche, aussagekräftige Erkenntnisse, Daten und Fakten erhalten, bitten wir jetzt um Eure Teilnahme, denn Ihr seid das Sprachrohr der Branche und am Puls der Zeit. Hier geht es zu den Umfragen für:

Nehmt Euch 10 Minuten Zeit, die Umfrage ist bis 31. Dezember 2021 um 23:59 Uhr geöffnet. Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmer:innen:

1 x 100 € BestChoice-Gutschein

1 x 50 € BestChoice-Gutschein

3 x Ticket für die Affiliate Conference 2022 im Wert von je 415 €

2 x Buch „Affiliate Marketing Insights II“ von Markus Kellermann

2 x Buch „Der Online Marketing Manager“ von Felix Beilharz

Wer nochmals in die Ergebnisse von diesem Jahr reinschauen möchte, findet den Affiliate Trend-Report 2021 hier zum Download!