Wir befinden uns auf der Zielgeraden für das Jahr 2021. Black Friday, Singles Day und das Weihnachtsgeschäft halten uns dabei alle auf Trab. Was sonst noch alles im November passiert ist, erfahrt ihr in diesem Monatsrückblick.

Mein persönliches Highlight war diesen Monat das Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp. Affiliate Marketing ist People Business und nachdem Präsenzveranstaltung leider nicht stattfinden können, macht es Spaß, dass die Branche zumindest für einen Abend vor der Kamera zusammenkommt und sich über aktuelle Themen austauscht.

Affiliate Meetup:

Am 18. November fand das letzte digitale Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp für dieses Jahr statt. 150 Affiliates, Advertiser, Agenturen und Netzwerke haben sich dabei nicht nur zum Networken getroffen. Zwei spannende Impulsvorträge zum Thema Datenschutz und zukünftiges Tracking sowie die Live-Aufnahme des Affiliate TalkX Podcasts & Panel Diskussion wurden ebenfalls geboten.

Highlights sowie die Key Takeaways aus den Vorträgen von retailAds und belboon findest du in unserem Recap

Webgears übernimmt Sparheld

Die österreichische Webgears Gruppe übernimmt Sparheld International. Bislang vor allem in Deutschland mit der Gutscheinseite Gutscheinsammler.de bekannt, beabsichtigt Webgears durch den Zusammenschluss vor allem im französischen Markt Fuß zu fassen.

„Diese Akquisition wird es uns ermöglichen, zu wachsen und uns in unseren Fokus-Märkten weiterzuentwickeln und neue Ziele zu erreichen, indem wir auf dem französischen Markt neue Wege beschreiten“, so Christoph von Bülow, Co-CEO der Webgears Group.

Den gesamten Artikel findest du hier

Singles Day

Der Singles Day findet am 11.11 statt und ist in China das Shopping Event des Jahres. Der chinesische Online Händler Alibaba erzielte dieses Jahr mit den Aktionen um den Singles Day Rekordumsätze in Höhe von 73 Mrd. €. Das entspricht einem Umsatzwachstum von 8,45 % im Vergleich zum Vorjahr.

Aber auch in Deutschland gewinnt der Singles Day immer mehr an Bedeutung. Sowohl das Affiliate Netzwerk AWIN wie auch Admitad konnten einen deutlichen Umsatzanstieg verzeichnen.

Black Friday

Im November steht in Deutschland dennoch der Black Friday im Vordergrund. Laut dem Affiliate Netzwerk Admitad war das Gesamtvolumen an Online-Bestellungen in diesem Jahr etwas geringer, obwohl sich der Zeitraum der Sonderangebote auf mehrere Wochen erstreckte.

Nach ersten Schätzungen ging das Umsatzvolumen in diesem Jahr am Black Friday weltweit leicht zurück – auf 8,9 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Den gesamten Artikel findest du hier

AWIN Feature: Peak Performance Tracker

AWIN hat den Peak Performance Tracker als neues Feature vorgestellt. Es ermöglicht Marketer eine Visualisierung von Performance Highlights im Year-over-Year Vergleich. Die Auswertung kann nach Land und Industriezweig erfolgen und zeigt in erster Linie das Sales Volumen, den Mobile Split sowie die Provision.

Hier findest du den Peak-Performance-Tracker