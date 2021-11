Am 18. November fand die letzte Ausgabe in disem Jahr des digitalen Networking-Events Affiliate Conference Digital Meetup – powered by Admitad Affiliate statt. Teilgenommen haben wieder über 150 Personen – von Affiliates, Advertisern, Netzwerken bis hin zu Agenturen. Da auch mehrere geplante Vor-Ort-Veranstaltungen gerade wieder abgesagt werden müssen, war das Event nochmal eine gute Möglichkeit für Branche, sich auszutauschen und zu netzwerken.

Networking, Vorträge und Gewinnspiele

Das Event war aber nicht nur ein reines Networking-Event und so wurde einiges mehr geboten:

Zwei Impulsvorträge zum Thema zukünftiges Tracking & Datenschutz

Live-Aufnahme des Podcasts Affiliate TalkxX & Panel Diskussion

Virtuelle Networking-Räume für Gruppen

Speed-Networking und Möglichkeit für 1:1 Gespräche

Pub-Quiz inkl. Gewinnspiel von OptioPay

Weitere Gewinnspiele von 100Partnerprogramme und der Affiliate Conference

Highlights waren dabei die beiden Vorträge von retailAds und belboon, aus denen wir Euch hier die Key Takeaways vorstellen möchten:

Ralf Fischer (retailAds): Die Herausforderungen 2022 im Affiliate Marketing für Brands und Shops

Hier kannst Du die Aufzeichnung des Vortrages von Ralf im Affiliate Conference CLUB ansehen!

Online-Shops stehen mit ihrem Affiliate-Marketing zukünftig vor mehreren Herausforderungen. Diese, sowie die passenden Lösungen dazu hat der Geschäftsführer Ralf Fischer von retailAds vorgestellt.

Herausforung 1: Trackingsicherheit & -optimierung

Es gibt sowohl rechtliche als auch technische Herausforderungen. Zu den rechtlichen gehören neue Datenschutzgesetze wie das TTDSG, technisch sind das die Browser-Updates. Hier hat Ralf mehrere anschauliche Beispiele aufgezeigt, wie mit Consent & Co. in verschiedenen Fällen umgegangen werden kann.

Checkliste – was ihr tun könnt:

Implementierung echtes 1st-Party-Tracking Sicherstellung korrekte Implementierung des Trackings (auch im Zusammenspiel mit der CMP) Berücksichtigung von Sonderfällen, die keinen Consent benötigen (Cashback/Loyalty) Ausgleich für Affiliats für nicht vermeidbarer Ausfälle

Herausforderung 2: Brandbuilding der Zukunft

Gerade Omni-Channel-Händler spüren den digitalen Wandel und die Corona-Krise in ihren Offline-Stores. Deshalb gilt es jetzt umso mehr, die Touchpoints des Kunden mit der Marke zu gestalten.

Eine Möglichkeit hierzu sind die Affiliate-Partner. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr Content-Partner gewinnen könnt und sie einfach und fair vergüten könnt, dann schaut euch doch das Vortragsvideo an (live in ein bis zwei Wochen). Hier bekommt ihr eine weitere Checkliste, sowie wirklich sehenswerte Tipps und Informationen zu 1st-Party-Tracking, Consent & Co.

Christian Bünder (belboon): Ist die Cookiecalypse in vollem Gange?

Hier kannst Du die Aufzeichnung des Vortrages von Christian im Affiliate Conference CLUB ansehen!

Auch im zweiten Vortrag ging es um das Thema Tracking und neue Realitäten im Online-Marketing. Christian Bünder (Directer Business Development bei belboon) zeigte die aktuellen Realiäten vor und wie diesen begegnet werden kann:

Immer mehr Marktregulierungen & Einschränkungen

Ende des 3rd Party Cookies

DSGVO, E-Privacy Verordnung, BGH Urteil (Opt-In)

Inkrafttreten TTDSG

Consent Management: Erhebung & Gestaltung von CMPs

Spannend beim Thema Consent-Management-Plattformen (CMPs): Ein Großteil davon sind nicht rechtskonform – und das obwohl sie Online-Shops gerades deshalb eingeführt haben.

Folgen von den Regulierungen sind Datenverlust, Anstieg der Marketing-Kosten und Abhängigkeit von GAFA. Umso wichtiger ist nun ein smartes Online-Marketing in einer Post-Cookie-Ära:

Einheitliche 1st-Party-Data-Strategie etablieren (Zusammenführen von Daten-Silos)

CRM-Daten intensiver nutzen & Vorteile von CRM-Targeting einsetzen

Transparenz, Aufklärung, Glaubwürdigkeit & Vertrauen gegenüber den Usern

Markenbekanntheit aufbauen und steigern (Full Funnel Approach)

Hybrides Tracking: Zusammenspiel mehrerer Tracking-Arten: 1st-Party, Bounceless und Server-to-Server

Die neuen Herausforderungen bringen auch neue KPIs in den Vordergrund, wie zum Beispiel den User-Login als neues Conversion-Target. Maßnahmen und Lösungen findet ihr auch hier im weiteren Verlauf des Vortrags, das Video dazu ist in ein bis zwei Wochen kostenlos im AC Club zu finden.

Fazit der Veranstaltung

Es war wie immer ein rundeherum interessanter und abwechslungsreicher Nachmittag/Abend. Mir persönlich hat neben den Vorträgen zum Beispiel das 1:1 Speed-Networking super gefallen, um neue Kontakte zu knüpfen.

Herzlichen Dank auch an die Sponsoren, die mit ihrem Engagement das Digital MeetUp in dieser Form möglich gemacht haben: Allen voran Admitad Affiliate, dem Hauptsponsor des Events sowie retaildAds, OptioPay, easy Marketing GmbH, Bundesverband Digitale Wirtschaft BVDW e.V., belboon und 100Partnerprogramme.de