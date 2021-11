Bei Tobi ist in der 31. Folge Sebastian Donners von der xpose360 zu Gast. Basti ist seit viereinhalb Jahren Senior SEO Consultant bei der xpose360. Vom Fachmann für Systemgastronomie über ein Wirtschaftsinformatikstudium entdeckte er seine Leidenschaft für SEO. Bevor er zur xpose360 kam, sammelte er schon über vier Jahre SEO-Erfahrung in anderer Agentur.

Von Basti erfahren wir im Podcast, was der Titel der Folge „Wo hast du deine Leichen versteckt?“ genau bedeutet. Er erklärt außerdem, welche Aufgaben im SEO anfallen und welche Tools er als SEO Consultant in regelmäßigem Gebrauch hat. Da einige Tools auch in der Affiliate-Branche nützlich sind, lohnt es sich, hier in die Folge reinzuhören. Tobi und Basti diskutieren auch darüber, welche Synergie-Effekte es zwischen den Beiden Kanälen SEO und Affiliate gibt und wie diese am besten zu nutzen sind.

Am Ende der Folge geht Tobi noch auf Bastis Lieblingshobby ein. Welches besondere Hobby Basti ausübt, könnt ihr im Podcast hören. Viel Spaß dabei! Die Folge ist hier direkt verlinkt.