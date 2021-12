Wie schon in der Vergangeneheit wurde auch die aktuelle Folge des Affiliate TalkxX-Podcast als Live-Panel beim Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp aufgezeichnet. Dabei dürfen die beiden Moderatoren Tobi und Tom zwei wichtige Portagonisten des Affiliate-Marketing begrüßlen: Dino Leupold von Löwenthal von Admitad Affiliate und André Koegler vom BVDW e.V. als Podcast-Gäste begrüßen.

Das Digital MeetUp fand auch am 18. November wieder online statt und genau darüber tauschen sich die beiden Podcast-Gäste zu Beginn mit den beiden Moderatoren aus. Wie sich die Pandemie bis jetzt und zukünftig auf Veranstaltungen auswirkt und was das auch in der Affiliate-Branche bedeutet, wird im Podcast diskutiert. Auch darüber, wie das Weihnachtsgeschäft 2021 beeinflusst werden könnte, spekulieren Dino und André. Hier lohnt sich das Reinhören in die Folge, um die Einschätzung der Experten zu hören.

Außerdem wird im Podcast darüber gesprochen, welche Rolle Affiliate-Marketing im Brand-Building spielt. Dino, André, Tobi und Tom erklären im Podcast, was das Aufsetzen eines Server2Server-Tracking für einen Advertiser bedeutet und geben auch zu diesem Thema spannende Insights.

Für alle, die nicht beim Live-Panel dabei sein konnten, ist hier die Folge direkt verlinkt. Viel Spaß beim Anhören!