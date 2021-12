Die Online Marketing Rockstars haben ein neues Briefing aus dem OMR Reviews Team für Euch! Dieses Mal hat sich das Team die Tools aus der Kategorie Affiliate Netzwerke herausgepickt und ganz genau unter die Lupe genommen. Ziel des Briefings ist es, Euch eine Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, damit ihr das für Euch am besten geeignete Affiliate Netzwerk findet. Denn bei so vielen Netzwerken, die es mittlerweile auf dem Markt gibt, ist es manchmal gar nicht so einfach, die Nadel im Heuhaufen zu finden.

Anhand der abgegeben Softwarebewertungen von OMR Reviews wurden die Tools miteinander verglichen und gegenübergestellt. Im Briefing erfahrt Ihr, wie die jeweiligen Netzwerke abgeschnitten haben.

Vergleich der Affiliate Netzwerke

Drei der genannten Netzwerke stechen besonders positiv hervor und haben sich das Leader Badge deshalb mehr als verdient! Welche Netzwerke das genau sind, erfahrt Ihr im Briefing.

Die Leader Badges sind aber natürlich noch nicht alles: Gemeinsam mit Malte Hannig hat das OMR-Team eine Grafik erstellt, die Euch dabei helfen soll, eine erste Richtung für ein passendes Tool zu finden. Danach wird es tiefgründiger: In einer Tabelle wurden alle Funktionen, die für Euch als Publisher oder Advertiser wichtig sein können, gegenübergestellt. Damit könnt ihr einfach und schnell herausfinden, ob ein Tool eine für Euch essentielle Funktion anbietet, wie viele Partnerprogramme gelistet sind und ob das Tool eine besondere Branchenausrichtung hat.

Quelle: OMR | Den Entscheidungsbaum in voller Schärfe findet Ihr im Briefing.

Am Ende gibt es noch zwei Expert Voices von Malte Hanning, Teamleiter Affiliate Marketing bei der xpose360 und Marc Napierala, Head of Business Development bei Internet Allstars. Die beiden erzählen Euch im Interview, wie Ihr das richtige Netzwerk für Euch auswählen könnt und geben Euch weitere spannende Insights aus der Welt der Affiliate Netzwerke.

Das Briefing gibt es gegen eine kurze Registrierung zum Newsletter bei den Kolleg:innen der OMR unter https://omr.ac-page.com/affiliate-briefing