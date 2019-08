Kooperation von Connects und Tradedoubler

Ganz frisch wurde heute von Tradedoubler bekannt gegeben, dass das Schweizer Affiliate-Netzwerk Connects ab 01.09.19 Tradedoubler beim Management des Schweizer Marktes unterstützt.

Durch die Zusammenarbeit mit Connects profitieren die Tradedoubler-Kunden von der langjährigen und lokalen Expertise im Schweizer Affiliate-Markt und dem direkten Zugang zu relevanten und exklusiven Publisher-Partnerschaften. Auch die bisherigen Kunden von Connects profitieren von der Kooperation der beiden Affiliate-Netzwerke, denn passgenaue, qualitativ hochwertige Umgebungen für Werbeplatzierungen können jetzt auch international angeboten werden.

Claudia Batschi-Rota, Country Manager DACH bei Tradedoubler, übernimmt ab sofort auch die Verantwortung für den Schweizer Markt. Über die zukünftige Zusammenarbeit mit Connects äußert sich sich folgendermaßen: „Unsere Schweizer Kunden, Agenturen und Publisher können sich dadurch über erweiterte lokale Expertise freuen und werden entsprechend unserem sehr fokussierten Business Development Ansatz durch Connects als Experten auf dem Schweizer Markt betreut. Gemäss unserem Motto Connect and Grow werden wir für unsere Advertiser, Publisher und Agenturen weiterhin Wachstumspartner vor Ort sein!“

Dazu Thomas Pilz, Geschäftsführer und Partner bei Connects: „Wir freuen uns, unseren Kunden mit dieser Zusammenarbeit jetzt lokales und internationales Know-how für ihre bestmögliche Marktkommunikation zur Verfügung zu stellen, und zudem die wichtigen Beratungsbeziehungen erhalten zu können.“

Infos zu Connects

Das Schweizer Premium Affiliate-Netzwerk wurde im August 2018 von Kurt Schwendener und Marc Dätwyler gegründet. Thomas Pilz verantwortet seit Dezember 2018 als Geschäftsführer und Partner die Unternehmung. Zu den renommierten Kunden zählen unter anderem Tchibo, Jumbo, mobilezone, Manor, Kuoni. Connects setzt auf wichtige Qualitätsparameter für eine hohe Conversion bzw. einen gelungenen Imagetransfer wie hochwertige Publisher, die ein Umfeld mit hervorragender Markenpassung sicherstellen sowie jahrelange Erfahrung im Affiliate-Marketing und die stetige Weiterentwicklung von Platzierungs- und Abrechnungssystematiken.

Infos zu Tradedoubler

Tradedoubler ist ein international führendes Unternehmen für performance-basiertes digitales Marketing und Technologie mit einem einzigartigen Netzwerk. Mit 20 Jahren Innovationserfahrung und Know-How im digitalen Marketing, globaler Präsenz und einer marktführenden Technologieplattform bietet Tradedoubler maßgeschneiderte Performance-Lösungen für Advertiser und Publisher.

1999 in Schweden gegründet, ist Tradedoubler europäischer Pionier im Affiliate Marketing. Seitdem hat das Unternehmen sein Angebot stets weiterentwickelt und dank seines eigenen Business Intelligence-Tools verwertbare, datengesteuerte Erkenntnisse und User Journey Tracking-Daten eingebunden. 2019 veröffentlichte das Unternehmen eine offene Technologieplattform, die automatisiert und transparent direkte Partnerschaften zwischen Advertisern und Publishern ermöglicht und die Blockchain-Technologie zur Datenspeicherung einsetzt.

Zu den werbetreibenden Kunden von Tradedoubler zählen Accor, Microsoft Store, HP und CDON. Die Aktie ist an der Nasdaq OMX an der Stockholmer Börse notiert. Weitere Informationen findet man unter www.tradedoubler.com/de