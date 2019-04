OMR Festival am 7. & 8. Mai 2019

OMR in Hamburg – das ist mittlerweile Kult! Dieses Jahr findet das Online Marketing Festival am 7. und 8. Mai in der Messe Hamburg statt – und wie immer stellen die Jungs und Mädels von OMR ein fettes Programm zusammen mit Messe, Vorträgen, Masterclasses, Partys und Side Events.

Damit ihr bei diesem riesigen Angebot nicht den Überblick verliert, haben wir für euch die wichtigsten Facts zusammengestellt:

OMR Expo – die Messe

An beiden Tagen bildet die Expo den großen Rahmen des Festivals. Unter den 400 Messeausstellern finden sich auch einige aus der Affiliate-Branche wieder, so zum Beispiel die Netzwerke Tradedoubler, Webgains, belboon und verticalAds.

Vorträge – Deep Dive & Big Picture

An beiden Tagren werden auf zwei Bühnen Themen von Influencer Marketing bis Netzpolitik abgedeckt. Auf der Deep Dive Stage bekommt ihr Tipps & konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis, auf der Big Picture Stage werden Themen auf höherer Ebene besprochen: Welche Trends, Visionen und Entwicklungen wird es im Online Marketing geben?

Auszug aus dem Programm:

Lena Gercke (Big Picture Stage, Tag 1, 10:25 Uhr): Influencer bauen eigene Brands – wie Unternehmen profitieren können

Fynn Kliemann & Joko Winterscheidt (Deep Dive Stage, Tag 1, 16:05 Uhr): Die neuen Medienmacher des 21. Jahrhunderts

Neu dieses Jahr ist die Dialog Stage – hier geht darum, wie man Bestandskunden (re-)aktivieren kann.

Vorträge – Conference

Die Conference am zweiten Tag ist das Highlight des OMR Festivals. Hier treten internationale Top-Speaker auf und liefern vor den Zuschauern richtig ab. Neben Philipp Westermeyer von OMR geben sich hier Kai Dieckmann, Patrick Harris (Facebook) und Matt Harris (Gimlet) die Klinke in die Hand.

Masterclasses

Nochmal Vorträge – diesmal im kleinen Rahmen und mit noch mehr Tiefgang. Bei den 90-minütigen Masterclasses wird praxisnahes Wissen vermittelt anstatt grauer Theorie. Unter anderem zeigt das Affiliate-Netzwerk Tradedoubler auf, welche Chancen und Möglichkeiten für Brands und Publisher in einer Open Plattform mit Blockchain-Technologie stecken (Tag 1, 10:30 Uhr).

Wichtig: Für die Masterclasses ist eine Anmeldung erforderlich! Das ist ab dem 15. April möglich auf https://omr.com/festival2019/de/masterclasses/

Abendprogramm & Side Events

Bei einer großen Menge von Side Events rund um das OMR Festival gibt es auch zwei Affiliate-spezifische Veranstaltungen:

Leider bereits ausgebucht: performance docks: am Vorabend der OMR findet dieses Networking Event auf dem Feuerschiff LV 13 im Hamburger Hafen statt.

OM Affiliate Bash: Am 7. Mai ab 19 Uhr veranstaltet Oliro den OM Affiliate Bash im kultigen Bunker Terrace Hill. Im 5. Stock könnt ihr den Abend über den Dächern Hamburgs genießen und mit ca. 450 Teilnehmern networken.

Auch beim Abendprogramm auf dem Messegelände selbst lässt sich das OMR nicht lumpen: Bei den Partys heizen u. a. wieder Oli P. und die Hamburger Goldkehlchen ein. Mehrere Secret Acts wurden noch nicht veröffentlicht – letztes Jahr waren das zum Beispiel die Band Deichkind.

Hier geht es zu den >> TICKETS für die OMR19 <<