Rakuten DealMaker Munich am 16. Mai 2019

Am 16. Mai findet zum ersten Mal die international bereits etablierte Rakuten Marketing Veranstaltungsreihe DealMaker in München statt. Rakuten Marketing, als weltweit führender Anbieter von integrierten Marketinglösungen mit Standorten in ganz Europa, den USA, Australien und vielen weiteren Standorten schafft mit dieser Veranstaltungsreihe in Deutschland einen interessanten Hub zu relevanten Themen im Bereich Performance Marketing und hat hierzu namhafte Experten aus der Branche geladen.

Inhalte der Veranstaltung

Neben spannenden Themen wie „Die Zukunft des Performance Marketings: KI und Programmatik“ oder „Die Wirkung der Influencer auf Deutsche Verbraucher“ ist auch die xpose360 GmbH als international agierende Digital Marketing Agentur mit dem Affiliate-Branchenexperten Malte Hannig vertreten, der als Supervising Senior Affiliate Manager bei der xpose360 Kunden aus den Bereichen Travel, Energy und weitere Vertragsgeschäfte betreut.

Dieser wird der begrenzten Teilnehmeranzahl einen Einblick in die erfolgreiche Affiliate Planung geben und dabei gleichzeitig aufzeigen, wie mithilfe von Affiliate Marketing weitere Synergien mit anderen Online Marketing Kanälen entstehen können. Besonders spannend: Malte Hannig wird den Teilnehmer konkrete DOs und DON’Ts an die Hand geben, mit deren Hilfe die eigene Strategie nochmal auf Potentiale hin überprüft werden kann.

Dieser Vortrag schafft besondere Relevanz, hat Rakuten Marketing nicht vor Kurzem dem hauseigenen Affiliate Netzwerk einen neuen Anstrich verliehen, durch dessen Hilfe es jetzt noch leichter ist, die Tipps, auf die Malte Hannig eingeht, aus den einlaufenden Daten herauszulesen, um für die Aktionsplanung die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Teilnahme an DealMaker Munich

Du möchtest den Vortrag nicht verpassen und Dir selbst ein Bild der Konferenzreihe verschaffen, die Rakuten Marketing als Herzstück der Performance Marketing Szene betitelt?

Du hast Lust, Dich mit anderen Experten aus der Performance Marketing Szene über aktuelle Trends auszutauschen?

Dann sei schnell und sichere Dir jetzt ein kostenloses Ticket. Beachte, dass die Veranstaltung nur über eine begrenzte Teilnehmeranzahl verfügt. Die Anmeldung, das Programm und weitere Informationen zur Veranstaltung findest Du hier!