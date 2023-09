Jedes Jahr lädt die xpose360 Advertiser und Publisher zum AffiliateBLOG Breakfast ein. Teilnehmende erwartet dort leckeres Essen, tolle Gespräche, Vorträge und als Highlight noch eine Verlosung.



Am Donnerstag, den 31.08.2023 fand das AffiliateBLOG Breakfast – powered by impact.com nach langer Zeit wieder in Berlin statt.

Um 09:00 Uhr ging es los und rund 50 Teilnehmende trafen im Zimt und Zucker Kaffeehaus in Berlin ein.



Begrüßung



Nachdem sich alle eingefunden und es sich bequem gemacht haben, begrüßte die Head Of Affiliate Marketing & Cooperations Verena Joppich die Partner, Advertiser und Netzwerke und bedankte sich bei dem Hauptsponsor impact.com und den weiteren Sponsoren Vodafone und xpose360.

Auf den Tischen standen Wurst- und Käseplatten bereit und zusätzlich war es jederzeit möglich, sich Pancakes oder Rührei zu bestellen.



Die Customer Journey beginnt vor dem letzten Klick



Um 09:45 Uhr ging es los mit dem ersten Vortrag von Felix Schmidt (impact.com)

In seiner Präsentation „Die Customer Journey beginnt vor dem letzten Klick“ stellte Felix Schmidt, DACH Country Manager von Impact.com, drei Case Studies ihrer Kunden HubSpot, Canva und SEPHORA vor. Er zeigte hierbei auf, welche Herausforderungen hinsichtlich Partnerkommunikation, Vertragsmanagement und die Skalierbarkeit in der Zusammenarbeit bewältigt wurden.

Innerhalb seines Vortrags brachte er drei wichtige Erkenntnisse mit:

1. Wer in Silos arbeitet, verliert.

2. Wer nur den letzten Klick bewertet, verliert.

3. Wer die Kontrolle über sein Partnerprogramm an Account Manager bei Affiliate Netzwerken abgibt, verliert.

Außerdem gab er drei Tipps für ein erfolgreiches Partnerprogramm mit an die Hand:

Partnerschaften sind der Schlüssel zum Erfolg. Arbeite mit Deinen Partnern auf Augenhöhe und pflege Deine Partnerschaften mit einer skalierbaren Kommunikation Deiner Angebote.

Nutze Reportings, die Aussagen über die Qualität Deines Partnerprogramms treffen – Quantität kommt mit guten Produkten und fairen Provisionen von allein. Indem Du diese Informationen nutzt, kannst Du Dein Partnerprogramm kontinuierlich verbessern und optimieren.

Verstehe den Einfluss Deiner Partner – Content Creator, Commerce Content, Cashback sind nur drei der vielen verschiedenen Partner Typen. Jede davon hat ihre eigene Qualität.



Für alle die gleiche Provision auf dem letzten Klick anzubieten, wird diejenigen vergraulen, die Inspirierende oder Informative Inhalte kreieren. Wer das nicht versteht, zahlt eben weiterhin auf Basis von Klick, Views, Likes oder Impressions statt für Conversions.



Content Commerce: Alternative oder Illusion?

Felix stellte einen guten Übergang zum Vortrag von Daniel Kocher, Teamleiter bei der xpose360 GmbH, her.

Daniels Präsentation hatte den klaren Fokus Content Partner. Hier wurden zunächst die Pros und Contras hinsichtlich des Content-Commerce Modells präsentiert. Für Advertiser, die ihre Content-Kooperationen kostengünstig und messbar ausbauen möchten, kann Content-Commerce eine Methode sein, um mehr inkrementellen Umsatz zu generieren und das Ganze auch mit Branding-Effekten zu kombinieren.

Zudem wurde das Thema Zielvereinbarungen mit Top-Partnern thematisiert. Hier präsentierte der Speaker eine Möglichkeit, Kooperationen, welche nur in Verbindung mit WKZ-Zahlungen möglich sind, für alle Parteien effizient und zielführend zu gestalten. Hierfür werden sogenannte dynamische WKZ-Zahlungen definiert, die sich beispielsweise am KPI des ROAS orientieren können.



Als Abschluss gab es noch eine Verlosung – sponsored by Vodafone. Zu gewinnen gab es einen E-Scooter, sowie zwei Bose Kopfhörer.

Wir danken allen Sponsoren und Teilnehmenden, sowie dem Zimt und Zucker Kaffeehaus für dieses erfolgreiche Event! Wir freuen uns auf das nächste AffiliateBLOG Breakfast!