Servicewüste Deutschland – nicht in der Affiliate Branche!

Die DACH-Region scheint im Vergleich eine hohe Anzahl von Affiliate-Agenturen zu haben… mehr dazu erfahrt ihr von meinem heutigen Gast David – dem „Regional Head of Agencies“ bei Awin.

Auch in die Zusammenarbeit als Netzwerk mit Agenturen und aktuellen Branchenentwicklungen tauchen wir verbal ein 😊. Ihr werdet aber auch erfahren, wie ein gebürtiger Engländer von einem Fahrradladen in Berlin ins Affiliate Marketing rutscht… Have fun and listen!