RECAP: Digital WinterBash 2023

Am 07. Dezember 2023 fand in Nürnberg im KORN´S der jährliche Digital Winter Bash statt. Kurz vor Weihnachten kam die Affiliate Branche in entspannter und gemütlicher Atmosphäre zusammen.

Im Fokus stand dieses Jahr vor allem der lockere Austausch und die Networking Möglichkeiten. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt neben kühlen Getränken und Gebäck wurde zur späteren Stunde ein warmes Buffet mit tollen Gerichten aufgebaut. Abgerundet wurde der Abend mit einem weihnachtlichen Nachspeisenbuffet und tollen Gesprächen.

Als Einstimmung auf den Abend veranstaltete das Netzwerk Lead Alliance ein Partnerevent im Team Escape Nürnberg. Nachdem alle TeilnehmerInnen die Aufgaben erfolgreich meisterten, ging es zum Gemütlichen Zusammensitzen in das Café in der 12, bevor sich alle gemeinsam auf den Weg zum WinterBash machten.