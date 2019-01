Teamverstärkung bei verticalAds

Die verticalAds Group bekommt gleich Zuwachs von zwei erfahrenen Online-Marketing-Vertriebsprofis: Johannes Blatt und Michael Hans unterstützen ab jetzt das Team des Nürnberger Betreibers von Affiliate-Netzwerken. Blatt startet als Head of Agencies & Sales, Hans als Senior Sales & Development ab sofort durch. Zusammen sollen die beiden das Neugeschäft weiter vorantreiben sowie den Service für die Agenturen optimieren.

Johannes Blatt ist schon seit vielen Jahren in der Affiliate- Marketing Branche aktiv und bringt einiges an Erfahrung in diesem Bereich mit. Nach einigen Jahren bei Performance Agenturen stieg der 39-jährige im Jahr 2010 als Key Account Manager bei affilinet ein und stieg dort bis zum Head of Sales & Agencies auf. Im Anschluss war Blatt bei AWIN ebenfalls als Head of Sales & Agencies bis Ende letzten Jahres tätig. Ab sofort arbeitet Johannes Blatt in der Münchner Dependance von verticalAds und wird direkt an den verticalAds Geschäftsführer Dino Leupold berichten. „Für das Unternehmen spricht die konsequente Spezialisierung auf drei Wachstumsbranchen: Finanzen, Telekommunikation und Handel. Das schafft die Basis für profilierte Publisher mit klar umrissenen Zielgruppen und damit Umsatzsteigerung für Advertiser“, so der 39-jährige.

Auch Michael Hans weist einiges an Erfahrung und eine langjährige Karriere im Affiliate-Marketing vor: Der 42-jährige war seit 2012 bei Zanox, das heutige AWIN, tätig. Im Gegensatz zu Blatt wird Hans vom Berliner Standort aus das Team der verticalAds Group unterstützen. „verticalAds steht für Innovation, schnelle Entscheidungen und für flache Hierarchien – Faktoren, die in der Affiliate Marketing-Branche absolut entscheidend sind“, so Hans.

Dino Leupold blickt mit den beiden Online-Marketing-Vertriebsprofis in eine positive Zukunft von verticalAds: „Mit Johannes Blatt und Michael Hans haben wir zwei absolute Online Marketing Profis gewinnen können. Ein schönes Indiz für die Strahlkraft der Arbeitgebermarke ‚verticalAds‘. Mit den beiden werden wir das Wachstumstempo nochmal deutlich anziehen und den Service für Agenturen auf ein Topniveau heben. Dies wird uns gerade in der Zusammenarbeit mit den Affiliate Agenturen in Deutschland zugutekommen“.