Terminverschiebung der Affiliate Conference 2020

Die Affiliate Conference ist seit 10 Jahren die wichtigste Leitveranstaltung der Affiliate-Branche im deutschsprachigen Raum.

Mit Top-Speakern und vielen fachlichen Trends und News erhalten die Teilnehmer wichtiges Wissen vermittelt, um damit den Umsatz für ihr Business weiter ausbauen zu können. Zudem stehen zahlreiche Networking-Möglichkeiten zur Verfügung, um damit Affiliates, Advertiser, Agenturen und Netzwerke/Technologien persönlich kennernzulernen.

Terminverschiebung auf den 08.03.2021

Eigentlich sollte am 09.11.2020 die 10-jährige Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Conference stattfinden. Doch durch die Corona-Pandemie und die aktuell nicht absehbaren behördlichen Voraussetzungen für Konferenzen und Networking-Veranstaltungen im November, ist die Planung derzeit sehr schwierig.

Um allen Teilnehmern Planungssicherheit bieten zu können, hat man sich nun in Absprache mit allen Sponsoren, Partnern, Ausstellern und Speakern dazu entschieden, die Affiliate Conference auf den 08. März 2021 zu verschieben.

Kooperation mit der Internet World Expo

Aus Sicht des Veranstalters stellt der 08. März 2021 die beste Terminalternative dar, da dieser zum einen in einem zeitlich überschaubaren Abstand zum eigentlichen Termin steht und somit der Großteil des Programms wie geplant beibehalten werden kann. Außerdem wird am 09. und 10. März 2021 in München die Internet World Expo stattfinden. Das gibt allen Teilnehmern die Möglichkeit an den Folgetagen der Affiliate Conference die Messe zu besuchen.

Es war für den Veranstalter nie eine Option, eine abgespeckte Affiliate Conference durchzuführen, da man den Charakter der Veranstaltung nicht verändern wollte. Auch eine virtuelle Konferenz war keine Alternative, denn Affiliate-Marketing ist People‘s Business. Es ist der Affiliate Conference enorm wichtig, der Branche eine Plattform zu bieten, auf der sich Affiliates, Merchants, Agenturen und Netzwerke/Technologien persönlich austauschen können, v.a. nach der langen corona-bedingen kontaktlosen Zeit. Vor Allem ist die nächste Affiliate Conference auch die 10-jährige Jubiläumsveranstaltung und hierzu sind etliche Highlights geplant. Die Teilnehmer dürfen sich beispielsweise auf eine Live-Band in den Pausen, viele Networking-Stationen, Themen-Tische, Speed-Networking, zusätzliche Workshops und weitere Maßnahmen freuen.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Gekaufte Tickets für die Affiliate Conference am 09.11.2020 behalten natürlich unverändert auch ihre Gültigkeit für den 08.03.2021, ohne dass die Ticketinhalter hierzu irgendwas machen müssen. Falls diese allerdings am 08.03.2021 keine Zeit haben sollten, bekommen diese bis zum 30.09.2020 ihre Ticket-Kosten zu 100% zurückerstattet. Schreibt hierzu einfache eine kurze E-Mail an team@affiliate-conference.de.

Affiliate Conference CLUB

Und falls Euch der Zeitraum bis zum 08. März 2021 zu lange vorkommen sollte, dann meldet Euch gerne im kostenlosen Affiliate Conference CLUB an. Dort findet ihr zahlreiche Videos und Webinare, um Euer Wissen weiter zu vertiefen. Zudem möchten wir Euch auch die neue Facebook-Community zum Affiliate Conference CLUB empfehlen. Dort könnt ihr Euch mit anderen Club-Mitgliedern vernetzen und bekommt regelmäßigen Content, Trends und Infos aus der Affiliate-Branche.

Weitere Infos zur Terminverschiebung sowie FAQs findet Ihr im Blogbeitrag auf affiliate-conference.de

Ein Video der letzten Affiliate Conference findet Ihr hier: