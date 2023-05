Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 ist ein richtiger Hype um das Thema Künstliche Intelligenz entstanden. Fast täglich entstehen zahlreiche neue Technologien und Tools auf Basis von KI und Machine Learning.

Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom plant jedes sechste Unternehmen (17%) den Einsatz von Anwendungen mit Funktionen Künstlicher Intelligenz. Weitere 23% haben aktuell noch keine konkrete Planungen, können sich aber eine Nutzung durchaus vorstellen.



Auch in der Affiliate-Branche setzen viele Affiliate-Netzwerke und -Technologien schon länger KI-Tools in verschiedenen Anwendungen ein. Und auch Affiliate-Partner wie Bounce Commerce nutzen KI für Produkt-Recommendations.



In einer neuen Umfrage wollen wir nun herausfinden wo in der Affiliate-Branche bereits KI im Einsatz ist und für welche Zwecke Advertiser, Agenturen, Netzwerke/Technologien und Affiliates KI bereits konkret nutzen.



Zudem wollen wir herausfinden, wie die Meinung der Branche zu KI-Entwicklungen ist und welche Vor- aber auch Nachteile dadurch für das Affiliate Marketing entstehen können.



Die Teilnahme an unserer Umfrage bietet Dir nicht nur die Möglichkeit, die eigene Position Deines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen einzuschätzen, sondern auch tiefere Einblicke in die aktuelle Nutzung von KI im Affiliate Marketing zu gewinnen.



Die Umfrage ist natürlich anonym und die Ergebnisse werden wir dann in aggregierter Form in einer Studie zum Thema „Künstliche Intelligenz im Affiliate Marketing 2023“ veröffentlichen.

Darum lohnt sich die Teilnahme an der Umfrage für Dich:

Jeder Teilnehmer:in erhält die exklusiven Studienergebnisse

Die Branche bekommt aktuelle Einblicke über die Entwicklung von KI im Affiliate Marketing

Du hilfst unserem Klima und der Umwelt für 5 Minuten deiner Zeit

Teilnehmen und Gutes tun

Gemeinsam mit Plant for the Plant spenden wir für jeden ausgefüllten Fragebogen je 1 Baum. D.h. die Spende wird verwendet für das Sammeln der Samen, die Aussaat und Versorgung der Bäume in der Baumschule, der Transport der Setzlinge zu den Pflanzflächen, das Auspflanzen und vor allem die Pflege der jungen Bäume.

Die Umfrage endet am 21.05.2023