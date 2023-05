Am 20.04.2023 waren wir zu Besuch bei Webgains in Nürnberg. Grund dafür war der erste Webgains Agency Day.

Zu dem Event waren Affiliate-Agenturen aus ganz Deutschland geladen und insgesamt ca. 20 Teilnehmende vertreten.

Empfangen wurden wir im Büro von den Webgains Mitarbeitern mit einem Buffet an Fingerfood. So hatte man die Gelegenheit, alle Teilnehmenden bereits bei Häppchen kennenzulernen.

Begrüßung, Review und Aktuelles

Nach einer allgemeinen Begrüßung durch Geschäftsführer Andreas Sasnovskis folgte eine kurze Vorstellungsrunde.

Mit verschiedenen Vorträgen wurden wir durch den Nachmittag geleitet.

Den Anfang hat Alexander Schulze (Senior Business Development Manager) gemacht. Er teilte allgemeine Informationen zum Netzwerk und gab einen Einblick in das Kundenportfolio.

Zudem präsentierte er die vier Säulen, die das Fundament der Webgains-Philosophie bilden:

Quelle: Webgains GmbH

In einem kurzen Rückblick wurde nochmal auf die Features der zuletzt gelaunchten Advertiser-Plattform eingegangen.

Diese sticht vor allem durch intuitive Dashboards, umfangreiche Performance Reports und Analysetools hervor. Zudem ermöglicht die neue Plattform ein schnelleres und detailliertes Publisher Management für den Advertiser / die Agentur.

Im Zuge dessen wurde auch die Webgains App für Shopify präsentiert, die es Advertisern ermöglicht, ihr Programm mit nur zwei Klicks in Shopify zu integrieren.

Die App ist in sechs Sprachen verfügbar: Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch.

Plugins sind auch für Shopware und Magento verfügbar.

Auszeichnungen und Zertifizierung für Webgains

Webgains gehört zu den besten Affiliate Marketing Netzwerken in der DACH Region.

In Q1 2023 erhielt Webgains die Auszeichnung als „Leader“ in der Kategorie Affiliate Netzwerke von OMR Reviews.

Quelle: OMR Reviews

Nach dem Philosophie-Motto „Lead by Example“ hat sich Webgains vom BVDW zertifizieren lassen.

Um das Zertifikat zu erhalten, wird Expertenwissen zu folgenden Themen abgefragt:

Wissen zu den wichtigsten Marktteilnehmer im Affiliate Marketing

Relevante Publisher-Modelle

Branchenübliche Funktionalitäten & Tools

Netzwerkanwendungen & Features

Relevante Kennzahlen

Verfahren zur Leistungsmessung (Tracking)

Identifikation und Vorgehensweise hinsichtlich Fraud

Rechtliche Grundlagen

Soziales Engagement – wenn Werte matchen

Auch aus dem Marketing-Bereich gibt es Neuigkeiten, die Stephanie Meyerdierks (Marketing Managerin) vorstellte: eine Kooperation mit der Peak Performer Stiftung.

Die Peak Performer Kids Camps vermitteln Freude am Leisten und trainieren spielerisch, die Grundwerte für Spitzenleistung. Da die Webgains Werte unter anderem „Never Stop Learning“ und „Teamwork makes the dream work“ beinhalten, ergänzt sich das auch optimal mit den Leitsätzen der Peak Performer Stiftung wie beispielsweise „sich immer verbessern wollen“, „aus Fehlern Stärke entwickeln“ und „sich bedingungslos füreinander einsetzen“.

Quelle: Peak Performer Stiftung

Google Shopping Feeds als neuer Standard

Es folgten weitere Vorträge von Saskia Paulus (Director Agencies) zu Fokus-Themen wie Feed-Management. Hierbei ging es in erster Linie um die Umstellung auf das Google Shopping Format – Deadline Ende Mai 2023.

Die Umstellung verspricht folgende Benefits für Advertiser:

Verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit

Mehrere Feeds

Vereinheitlicht

Erhöhte Kontrolle

Mehr Ausgabeformate

Einsparung von CPC- sowie CPO-Kosten durch effektive Optimierung der Produktdaten (z. B. durch korrekte Kategorie-Listung)

Steigerung von Cross- und Upselling durch optimale Produktlistung

Mehr Klicks für deine Produkte & höhere Conversions

Automatisierung durch AI- und Maschine Learning Tools

Weitere Themen waren u. a. die Affiliate Discovery, dem AI-Tool für passende Publisher Empfehlungen zum Partnerprogramm.

Die manuelle Suche und Prüfung neuer Partner ist aufgrund der smarten Vorschläge nicht mehr notwendig.

Quelle: Webgains GmbH

Smart Commissions: hier hat der Advertiser die Möglichkeit, individuelle Provisionen auf Produktebene zu vergeben und diese zu priorisieren. Dadurch ist der beispielsweise der Abverkauf von Überständen einfach möglich.

Zuletzt wurde die Product Discovery für Advertiser und Publisher vorgestellt. Vorteile sind u. a., dass Produkte dediziert in den Fokus für Kampagnen gerückt werden und somit zur Umsatzsteigerung beitragen.

Publisher Management: neue Plattform und Prozesse

Andreas Blaufuss (Head of Publisher Management) beendete die Vortragsreihe.

Er stellte die neu gelaunchte Publisher Plattform vor und gab Insights zu Top-Partnern und Publisher-Empfehlungen aus den letzten Monaten.

Zudem gewährte er uns Einblicke in den Freischaltungsprozess bei Publisher-Bewerbungen im Netzwerk. USP von Webgains ist an dieser Stelle, dass sie mit jedem potenziellen Publisher telefonisch für die Verifizierung in Kontakt treten.

Quelle: Webgains GmbH

Regionalität darf nicht fehlen

Im Anschluss ging es für alle Teilnehmenden Richtung Innenstadt, wo uns eine Stadtführung durch Nürnberg erwartet hat. Passend hierfür hat sich auch die Sonne gezeigt und wir könnten bei angenehmen Frühlingswetter der Entstehungsgeschichte Nürnbergs lauschen.

Den Abend ließen wir mit traditioneller fränkischer Küche im Restaurant Bruderherz mitten in der Nürnberger Altstadt ausklingen.



Wir möchten uns herzlich bei Webgains für die Einladung zum Agency Day bedanken und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!