Das bekannte Auktionshaus wagt erneut den Schritt auf den deutschen Markt mit Hilfe von TradeTracker

Seit dem 11. Juni 2021 ist die Kampagne Aladoo live beim Affiliate Marketing Netzwerk TradeTracker Deutschland und somit endlich zurück in Deutschland.

Aladoo.de kooperiert bereits seit Jahren erfolgreich mit Ihrem niederländischen Portal mit dem Namen VakantieVeilingen mit TradeTracker.

Zur Zusammenarbeit sagt Online Marketing Manager Sophie van der Veldt von Emesa Nederland B.V.

“We are successfully working with TradeTracker for a couple of years now for our labels in the Netherlands and Belgium and we are happy that they can help us with the roll out in Germany”.

VakantieVeilingen, Teil des Talpa-Netzwerks, ist dabei, seine Webseite in Deutschland unter dem Namen Aladoo zu starten. Die beliebte Auktionsseite ist in den Niederlanden seit über 10 Jahren ein Begriff und seit 5 Jahren auch in Belgien aktiv. Ein früherer Durchbruch zu schaffen, war seinerzeit nicht erfolgreich, aber nach dem Erfolg in Belgien scheint es ein logischer nächster Schritt zu sein. Sie haben sich für einen leichten Ansatz entschieden und konzentrieren sich auf das deutsche Grenzgebiet. VakantieVeilingen hofft, auf diese Weise seinen Kundenstamm und seine Produktpalette zu erweitern.

Durch den erfolgreichen Start in Flandern (VakantieVeilingen.be) und Wallonien (VavaBid.be) hat das Unternehmen nun mehr Erfahrung mit einem internationalen Rollout. Bereits 2011 hatte VakantieVeilingen, ebenfalls unter dem Namen Aladoo versucht, den Übergang nach Deutschland zu schaffen, was sich aber als zu früh erwies. Alex Wouters, verantwortlich für Aladoo, erklärt: “Mit einem neuen Ansatz können wir den deutschen Verbraucher besser bedienen als in 2011. Dank des starken Wachstums in der Produktkategorie haben wir nun zusätzlich zu unserem Angebot an Tagesausflügen und Hotels eine noch bessere Auswahl an Produkten für deutsche Kunden im Grenzgebiet. Darüber hinaus wurde die Plattform technisch weiterentwickelt und für den deutschen Markt skalierbar gemacht.”

VakantieVeilingen ist seit drei Jahren Teil von Talpa Network und bildet zusammen mit den Labels SlaJeSlag, Vavabid und ActievandeDag – Talpa e-Commerce. VakantieVeilingen.nl ist derzeit der Marktführer bei Auktionen im Freizeitbereich. Damit hat sich das Unternehmen auf Angebote für Tagesausflüge und Übernachtungen spezialisiert. Seit 2016 bietet die Plattform auch eine breite Palette an physischen Produkten an. Vor allem die Produktkategorie ist durch die Corona-Pandemie enorm gewachsen, was für ein noch breiteres und vielfältigeres Angebot sorgt. Das Ziel von VakantieVeilingen ist es, dass Online-Shopping mehr Spaß macht. Sie tun dies, indem sie den Kunden über den Preis entscheiden lassen, den Bieterprozess spannend gestalten, überraschende Inhalte anbieten und die Verbraucher als Gewinner auszeichnen. Mit dieser Erfolgsformel hofft die Webseite, auch den deutschen Markt zu erobern.

