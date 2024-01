B2B Freunde aufgepasst! Passend zum Launch des neuen Samsung S24 startet Vodafone Business in eine fünf-wöchige Sales Rallye. Sei jetzt dabei und sichere Dir einen von 5 tollen Gewinnen.

Technik Fans und First Adopters können es kaum erwarten! Ab dem 24. Januar 2024 startet der Verkauf des neuen Samsung S24. Kombiniert mit den attraktiven Vodafone Giga Mobil Tarifen ein super Angebot. Oder anders gesagt: Der perfekte Zeitpunkt für eine Vodafone Sales Rallye. Vom 24.01. bis 28.02.2024 startet Vodafone mit seiner ersten Rallye des Jahres. Nimm teil und sichere Dir tolle Preise im Wert von insgesamt 2.500 €.

Vodafone Sales Rallye: So funktioniert’s

Die Teilnahme an der Rallye ist einfach: Bewirb Vodafone Business Giga Mobil Tarife im Aktionszeitraum vom 24.01. – 28.02.2024, sende uns einen Screenshot der Sonderplatzierung und schon nimmst Du automatisch an der Verlosung teil. Wenn Du noch kein Partner vom Vodafone Business Affiliate-Programm bist, bewirb Dich und schreibe uns eine kurze Nachricht an vodafone-business@xpose360.de. Dann wissen wir, dass Du neu dabei bist. Du findest das Partnerprogramm über die Netzwerke Lead Alliance (Vodafone SoHo) und CommunicationAds (Vodafone SoHo).

Vodafone Sales Rallye: Tolle Gewinne warten auf Dich!

Vodafone Business verlost insgesamt fünf Preise. Von Bose Kopfhörern über Barsys Barkeeper Roboter bis hin zum OMR Ticket, inkl. Hotelübernachtung warten attraktive Gewinne auf Dich!

1. Platz: 1x OMR Ticket 2024, inkl. 2x Übernachtung in Hamburg und Meet & Great mit Michael

2. Platz: 1x Barsys 360 – der Barkeeper Roboter für zuhause

3. Platz: 1x E-Scooter

4. Platz: 1x Bose QuietComfort Headphones

5. Platz: 2x Phantasialand Tagesticket Erwachsener (12+)

Die Gewinner werden zwischen dem 29. Februar und dem 07. März 2024 ermittelt und bis zum 08. März per E-Mail informiert. Der Versand der Gewinne erfolgt ab dem 11. März direkt an Deine Wunschadresse.

Vodafone Sales Rallye: So werden die Gewinner ermittelt

Damit jeder Partner eine faire Chance bekommt, verraten wir Euch natürlich auch, wie bei der Vodafone Sales Rallye die Gewinner ermittelt werden. Egal, ob treuer oder neuer Partner, kleiner oder großer Publisher, wir starten mit Gewinnchancen für alle ins neue Jahr 2024:

1. Platz – Den ersten Platz erhält der Publisher mit der höchster prozentualen Sales-Steigerung.

2. Platz – Den zweiten Platz erhält der Publisher mit der höchsten prozentualen Steigerung der Klicks.

3. Platz – Den dritten Platz erhält der Publisher mit der höchsten Sales-Anzahl

4. Platz – Der vierte Platz wird unter allen NEUEN Partnern verlost, die mindestens einen Sale generiert haben

5. Platz – Der fünfte Platz wird unter allen Partnern verlost, die mindestens einen Sale generiert haben

Grundsätzlich gilt für alle Preise: Zeigen mehrere Publisher die gleiche Performance, wird unter diesen ausgelost.

Sales Rallye in Kombination mit der neuen Samsung Galaxy S24 Serie

Passend zu Rallye startete am 18.01. der Vorverkauf der neuen Samsung Galaxy S24 Modelle. Bis zum 30.01. können Kunden sich 15% Tarifrabatt und doppelten Speicher ohne Aufpreis sichern. Alle Aktionen und Angebote für die Red Business und die GigaMobile M Tarife weitere findest Du in unseren Aktionen.

Los geht’s! Nutze das Interesse am neuen S24 und binde die Vodafone GigaMobil M Tarife jetzt auf Deinen Werbeflächen ein. Wir freuen uns über jeden Klick, Sale und Gewinner!

Vodafone & MAI xpose360 wünschen Dir viel Erfolg!