Die Welt des Affiliate-Marketings steht in den kommenden Wochen vor einer Reihe aufregender Events, welche die Branche zusammenbringen und den Austausch von Wissen und Erfahrungen fördern. Der PerformixX Award, die TactixX und die Affiliate NetworkxX. Diese Events bieten die Möglichkeit, sich mit renommierten Expert:innen zu vernetzen, die neuesten Trends kennenzulernen und innovative Ideen zu diskutieren. Freuen wir uns auf inspirierende Tage voller Erkenntnisse und neuen Möglichkeiten!

PerformixX Award

Der PerformixX Award ist eine prestigeträchtige Veranstaltung, die im Rahmen eines edlen Galadinners am Vorabend der TactixX stattfindet. Hier treffen hochkarätige Vertreter:innen der Affiliate-Branche, darunter die Jury, Nominierte, Sponsoren und Speaker:innen der TactixX, aufeinander. Der Award zeichnet in den Kategorien „Bestes Netzwerk/Trackinglösung“, „Beste Agentur“, „Bester Advertiser“ und „Bester technischer Dienstleister“ herausragende Leistungen aus. Eine unabhängige Jury, bestehend aus 35-50 Top-Publisher:innen aus dem Affiliate-/Performance-Marketing, wählt die Gewinner:innen. Die ersten drei Plätze jeder Kategorie werden mit einem edlen Pokal belohnt. Die Veranstaltung verspricht einen fesselnden Abend voller Überraschungen und die Anerkennung der diesjährigen Performance Stärksten. Sichere dir hier noch ein Ticket für den 17.07.23!

TactixX

Als größte Affiliate Marketing Konferenz in München hat sich die TactixX seit vielen Jahren etabliert. Sie lockt jährlich über 650 Teilnehmende aus allen Bereichen des Affiliate Marketings an. Die Konferenz bietet eine breite Palette an spannenden Vorträgen, interaktiven Workshops und Diskussionsrunden. Auf der Mainstage versammeln sich namhafte Referent:innen, um ihr Fachwissen mit den Teilnehmenden zu teilen. Die Vorträge bieten einen vielseitigen Mix aus aktuellen Trends, bewährten Strategien und innovativen Ansätzen. Die TactixX bietet nicht nur eine Fülle von Informationen, sondern auch eine opulente gastronomische Verpflegung, um die Teilnehmenden für das anschließende Abend-Event zu stärken. Die Konferenz verspricht eine inspirierende Atmosphäre und eine hervorragende Gelegenheit, das eigene Netzwerk zu erweitern. Sei am 18.07.23 auch dabei!

Affiliate NetworkxX

Seit 2005 begeistert die Affiliate NetworkxX die breite Masse der Online-Marketing-Branche. Veranstaltet von der Oliro GmbH, dient diese dem Austausch zu verschiedenen Themen des Affiliate- und Online-Marketings. Die Affiliate NetworkxX ist das größte Event dieser Art im deutschsprachigen Raum und zieht jährlich über 1.000 Teilnehmende an, darunter Agenturen, Affiliate-Netzwerke, Publisher und Merchants. Neben dem Knüpfen neuer Kontakte steht auch die Pflege bestehender Kooperationen im Vordergrund. Das Event bietet ein reichhaltiges Buffet und eine große Auswahl an Getränken. Zusätzlich werden verschiedene Specials angeboten, wie zum Beispiel Speed-Networking-Sessions und eine Jobbörse. Die Affiliate NetworkxX verspricht eine lebhafte und dynamische Atmosphäre, in der wertvolle Beziehungen geknüpft werden können. Hier gibt es noch Tickets für den 18.07.23!





Die bevorstehenden Affiliate-Events, der PerformixX Award, die TactixX und die Affiliate NetworkxX, bieten eine einzigartige Plattform für den Austausch von Fachwissen, Networking und die Anerkennung herausragender Leistungen in der Affiliate-Branche. Diese Veranstaltungen bringen Experten, Fachleute und Enthusiasten zusammen, um neue Trends zu entdecken, Best Practices zu teilen und wertvolle Beziehungen aufzubauen. Ganz gleich, ob man an einem Gala-Abend teilnimmt, inspirierenden Vorträgen lauscht oder in Networking-Sessions neue Kontakte knüpft, diese Events bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, um das eigene Affiliate-Marketing-Netzwerk zu erweitern und sich weiterzuentwickeln.

Auch die xpose360 wird bei allen Veranstaltungen zahlreich vertreten sein und freut sich auf inspirierende Vorträge, spannende Diskussionen und erstklassiges Networking!