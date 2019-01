Webgains und CUBED launchen neue KI-gesteuerte Tracking-Technologie

Webgains, das Affiliate-Marketing-Netzwerk, das Teil der ad pepper media Gruppe ist, gab kürzlich seine strategische neue Partnerschaft mit CUBED, der Plattform für eCommerce-Attributions- und Konversionsanalysen, bekannt. Durch das von CUBED bereitgestellte Multi-Touchpoint-Attributionsmodell (MTA) wird Webgains eine branchenführende Lösung bieten, durch die Advertiser die gesamte Customer Journey verfolgen können, was die Identifizierung und korrekte Vergütung von Publishern erleichtert.

Auch nichttraditionelle Publisher, wie beispielsweise Influencer, können durch diese Betrachtung als Teil des Kauflebenszyklus entsprechend vergütet werden.

„Diese Partnerschaft zeigt einmal mehr, dass Webgains nach wie vor das innovative Gesicht der Affiliate-Marketing-Branche ist und sich besonders gut darauf versteht, Partnerschaften mit den vielversprechendsten Technologieunternehmen einzugehen. CUBED verfügt über ein dynamisches, innovatives Expertenteam, das die Tracking- und Attributionsberichte von Webgains durch neue Technologien weiter verbessert.

Die neue Partnerschaft mit CUBED versetzt Webgains dazu in die Lage, sämtliche Punkte auf dem Weg zum Kauf zu identifizieren – nicht nur den letzten Klick –, und bietet die Möglichkeit, alle Publisher, die am Kauflebenszyklus beteiligt sind – u. a. Blogs, Content-, Cashback- und Prämien-Websites –, zu identifizieren und zu vergüten. Monat für Monat werden zig Millionen Klicks verfolgt und analysiert. Auf diese Weise erhalten wir einen noch nie da gewesenen Einblick in die unterschiedlichen Faktoren, die jede Customer Journey beeinflussen – vom ersten bis zum letzten Klick.“, erklärt Richard Dennys, CEO von Webgains.

Russel McAthy, CEO von CUBED.AI, fügt hinzu: „CUBED ist begeistert, mit Webgains zusammenarbeiten zu dürfen, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, seinen Kunden den wahren Wert des Marketings näherzubringen. Dank der nahtlosen Integration in das Webgains-Tag können wir innerhalb von Sekunden mit der Datenerfassung beginnen, um sogleich mithilfe des maschinellen Lernens wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Webgains-Team zusammenzuarbeiten, um die Affiliate-Branche weiter voranzubringen. Dabei leisten Daten und KI den entscheidenden Beitrag zum Erfolg.“

Auch Andreas Sasnovskis, Managing Director von Wegbains Deutschland ist von der neuen Partnerschaft überzeugt: „Die Webgains-Partnerschaft mit CUBED versetzt uns dazu in die Lage, einen umfassenden Service für die nächste Generation des Trackings zu bieten. Da das neue Tool standardmäßig in unsere DSGVO- und ITP2-konforme Tracking-Lösung integriert ist, können wir unseren Advertisern vollständige Transparenz bei der Beurteilung ihrer Affiliate-Transaktionen im Rahmen einer marktführenden Multikanal-Attribution bieten.“

Nähere Informationen zur Partnerschaft findest Du hier.