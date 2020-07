10 Jahre Affiliate MusixX Podcast

Am 24. Juni 2010 ging die 1. Ausgabe unseres Podcasts Affiliate MusixX von Markus Kellermann online. Damals noch zu einer Zeit als Podcasts aussergewöhnlich waren.

Mittlerweile sind Podcasts aus der Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken und bieten den Hörern die Möglichkeit sich via Audio über Trends, Entwicklungen und News zu informieren.

Affiliate MusixX startete 2010 zuerst über die Podcast-Plattform Radio4SEO von Marco Janck, welche allerdings 2015 eingestellt wurde. Anschließend wechselte Affiliate MusixX zur Podcast-Plattform Termfrequenz, auf der auch zahlreiche Podcasts zum Thema SEO, PPC, Social Media & Co. gehostet werden. Zudem startete Affiliate MusixX dann auch auf den weiteren Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Youtube und bekam dadurch immer größere Reichweite und zum Teil bis zu 5.000 Hörer je Sendung (inkl. Downloads und Abos).

Der Name Affiliate MusixX kommt übrigens daher, dass die ersten Ausgaben des Podcasts auch noch mit verschiedenen Musiktiteln ausgestattet waren, um dadurch etwas mehr Abwechslung zu erreichen. Allerdings hat sich das Format in den letzten Jahren auch weiterentwickelt und so bekam die Wissensvermittlung und die Interviews mehr Platz und die Musik viel dann irgendwann komplett raus.

Die letzten 10 Jahre waren geprägt von 83 Ausgaben von Affiliate MusixX zum Thema Wissenstransfer und auch vielen interessanten Interviews mit tollen Gästen.

Um die Highlights der letzten 10 Jahre herauszustellen, hier einmal die Top-20 Podcasts aus Sicht von Affiliate MusixX, die uns aus unterschiedlichen Gründen massgeblich in Erinnerung geblieben sind:

1. Affiliate Musixx #5: Pro/Kontra Postview (11.11.2010)

2010 gab es viele Diskussionen zum Thema Postview im Affiliate-Marketing. In einer kontroversen Pro/Kontra-Diskussion diskutierten Ingo Kamps als Postview-Affiliate und Günther Giani von affiliate-marketing.de über die Vorteile und v.a. auch Bedenken der Postview-Technologie. Die Sendung hatte mit bisher fast 8.000 Hörern die meisten Downloads und auch die meisten Diskussionen im Nachgang zur Sendung.

2. Affiliate MusixX #33: Affiliate auf Weltreise (13.09.2013)

Nils Römeling verbrachte als Affiliate 1 Jahr auf Weltreise und berichtete im Interview eindrucksvoll von seinen Erlebnissen und wie es sich von Unterwegs aus arbeiten und leben lässt.

3. Affiliate MusixX #3: Affiliate Summit New York 2010 (19.08.2010)



Eines unserer persönlichen Highlights war der Besuch der Affiliate Summit in New York. In der Sondersendung präsentierten wir 2 Stunden Live-Infos von der Konferenz. Zudem noch spannende Interviews von internationalen Experten wie Peter Glaeser, Shawn Collins, dem Veranstalter der Affiliate Summit und auch Brian C. Littleton, dem CEO von ShareASale, einem der größten Affiliate-Netzwerke in den USA.

4. Affiliate MusixX #49: Warum immer mehr Blogger vom Affiliate abwandern (26.10.2016)

In der 49. Ausgabe hatten wir mit Lars Lakomski einen Blogger im Interview der darüber berichtete, dass durch intransaprentes Tracking immer mehr Sales verloren gehen und warum aus Sicht eines Content-Affiliates Affiliate-Marketing immer irrelevanter wird.

5. Affiliate MusixX #53: Vom Hobby zum erfolgreichen Affiliate (22.03.2017)

Interessant waren auch immer die Erfolgsstorys von Affiliates. In der 53. Ausgabe erzählte der Affiliate Christoph Hanenkamp wie er mit seiner Seite gintlemen.com ein erfolgreiches Affiliate-Business aufbaute.

6. Affiliate Musixx #71: Ist Suhr eine Gefahr für die Online-Branche? (17.06.2019)

Marco Janck und Markus Kellermann diskutierten in der 71. Ausgabe kontrovers über das Thema, ob Online-Coaches mit teuren Ferraris und Rolex-Uhren eine Gefahr für das klassische Online-Business darstellen. Auch diese Sendung erhielt viele Kommentare und Feedback.

7. Affiliate MusixX #20: Affiliate-Recht und Couponing (16.03.2012)

In der 20. Ausgabe gab es gleich 2 Interviewgäste. Zum einen erzählte Marcus Seidel von gutscheine.de was die Couping-Trends 2012 sind und wie sich das Couping-Geschäft weiter entwickeln wird. Zudem erzählte Fachanwalt Dr. Martin Bahr welche Auswirkungen die EU Privacy-Richtlinie auf das Affiliate-Marketing haben könnte. Rückwirkend betrachtet kann man sagen, dass damals schon über die Gefahren der Cookie-Regulierung aufmerksam gemacht wurde.

8. Affiliate MusixX #23: Recap von der A4U Expo aus Barcelona (05.07.2012)

Damals besuchten wir die A4U in Barcelona und berichteten von den Entwicklungen und Trends der Veranstaltung wie Facebook-Affiliation, Customer-Journey-Tracking, Mobile Marketing, EU-Privacy-Richtlinie usw. Zudem gab es auch noch 2 interessante Interviews mit Dominik Johnson und Axel Jack Metayer von kfz.net.

9. Affiliate MusixX #25: Recap Affiliate Summit 2012 New York (30.08.2012)

Interessant waren auch immer die Live-Recaps von den weltweiten Konferenzen. So gab es in der 25. Ausgabe einen Recap der Affiliate Summit live aus New York. Zudem gab es auch ein Interview mit dem Gründer Affiliate Summit Shawn Collins.

10. Affiliate MusixX #14: Recap Affiliate Summit New York (22.09.2011)

Auch 2011 berichteten wir live von der Affiliate Summit aus New York und fassten die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

11. Affiliate MusixX #28: Affiliate Akquise (01.05.2013)

Auch die fachlichen Themen waren sicherlich für die Hörer immer eine interessante Weiterbildungsmöglichkeit. In der 28. Ausgabe ging es um die Akquise neuer Partner. Zudem gab es ein Interview mit Maik Benske von Xovi, der ein Tool zur Affiliate-Akquise präsentierte.

12. Affiliate MusixX #55: Fusion affilinet/Awin (29.08.2017)

Einer der wichtigsten News der letzten Jahre war sicherlich die Fusion von affilinet und Zanox zu Awin. Hierzu sprachen wir im Interview mit Christian Boris Schmidt, der früher selbst bei Zanox gearbeitet hat.

13. Affiliate Musixx #34: dmexco-Panel Qualitätsstandards für gutes Couponing (11.10.2017)

Ein kontroverses Thema im Affiliate-Marketing waren auch immer Gutscheine. Auf der dmexco fand hierzu ein Diskussions-Panel statt, welches wir aufgezeichnet haben.

14. Affiliate MusixX #59: Inkrementelle Gutschein-Sales im Affiliate-Marketing (26.01.2018)

Ebenfalls um Gutscheine ging es in der 59. Ausgabe von Affiliate MusixX. Und zwar wie man mit der richtigen Strategie und Maßnahmen inkrementelle Sales im Affiliate-Marketing erreichen kann. Zudem haben wir hierzu auch den Vortrag „Die richtige Gutschein-Strategie für inkrementelle Sales“ von Tobias Allgeyer von CJ Affiliate von der Affiliate Conference 2017 veröffentlicht.

15. Affiliate Musixx #61: Recap Affiliate World Barcelona 2018 (26.07.2018)

In der 61. Ausgabe präsentierten Ingo Kamps, Torsten Latussek (Coupons.de) und Markus Kellermann eine Live-Zusammenfassung der Affiliate World Conference direkt aus Barcelona.

16. Affiliate MusixX #67: Mythen und Unwahrheiten über das Affiliate-Marketing (07.03.2019)

Die Affiliate-Branche muss sich seit Beginn mit verschiedenen Vorwürfen, Mythen und Unwahrheiten auseinandersetzen. In der 67. Ausgabe gehen Ingo Kamps und Markus Kellermann detailliert auf verschiedene Mythen ein.

17. Affiliate MusixX #69: Interview mit den Top-Affiliates von reisetopia.de (10.05.2019)

In der 69. Ausgabe erzählten die Gründer von reisetopia.de Moritz Stoldt und Jan Wanderer wie sie mit ihrer Affiliate-Seite über 500.000 Aufrufe im Monat verzeichnen und damit 6-stellige Umsätze mit hochpreisen Finanzprodukten generieren.

18. Affiliate Musixx #73: Das Ende der 3rd-Party Cookies (02.08.2019)

Jan Bischoff, Affiliate-Urgestein und Gründer von Netslave erzählte eindrucksvoll wie er vor 20 Jahren ins Affiliate-Business gekommen ist und welche Alternativen es auch technischer Sicht zu 3rd-Party-Cookies gibt.

19. Affiliate Musixx #75: Die Zukunft des Cookie-Zeitalters (11.10.2019)

André Koegler ist ein Affiliate-Urgestein und beschäftigt sich schon seit längerem mit den Folgen der Cookie-Regulierung. Im Interview erzählte er warum 3rd-Party-Cookie keine Zukunft haben und welche Auswirkungen die EuGH-Gerichtsurteile auf das Cookie-Tracking haben können.

20. Tracking, Tracking, Tracking

In zahlreichen Ausgaben setzten wir uns mit dem Thema Tracking, ITP und ePrivacy-Verordnung auseinandern. Wie z.B. in der Ausgabe #29 vom 01.03.2013, Ausgabe #58 vom 26.12.2017, Ausgabe #62 vom 26.09.2018, Ausgabe #63 vom 26.10.2018, Ausgabe #77 vom 11.12.2019, Ausgabe #79 vom 14.12.2020.

Staffelstabübergabe

Seit 2 Monaten gibt es mit Affiliate TalkxX ein neues Podcast-Format von den Affiliate-Managern*innen der Affiliate-Agentur xpose360. Die wechselnden Moderatoren um Tobias Korsten, Fabian Tosolini und Thomas Dirnhöfer veröffentlichen im 2-wöchentlichen Rythmus immer Donnerstags interessante News und Insights aus der Affiliate-Branche.

Natürlich wird es auch weiterhin Affiliate MusixX in regelmäßigen Abständen geben und unser Ziel, die 100. Sendung, wollen wir auf jeden Fall noch erreichen :-)

Dennoch ist es Lobenswert, dass mit einer neuen Generation auch ein tolles neues und sympathisches Format entsteht und von Affiliate Talkxx werden wir sicherlich noch viel hören :-)

Glückwünsche

In der nächsten Ausgabe von Affiliate MusixX würden wir uns sehr über Eure Glückwünsche und Eure Erinnerungen mit Affiliate MusixX freuen. Sendet uns hierzu gerne eine Voice-Message via Facebook oder E-Mail, die wir dann in der nächsten Ausgabe von Affiliate Musixx in der kommenden Woche einspielen werden.

Vielen Dank für Eure Treue

Wir bedanken uns bei Euch für 10 Jahre Treue und hoffen, dass Euch Affiliate MusixX auch geholfen hat, Euer Wissen zu vertiefen und neue Impulse zu finden.

In diesem Sinne auf die nächsten 10 Jahre :-)



Foto von Wendy Wei von Pexels