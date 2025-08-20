Affiliate-Events 2025: Diese Highlights solltest du nicht verpassen

Das Jahr 2025 ist bereits in vollem Gange und die Affiliate-Branche blickt gespannt auf die kommenden Monate. Neben den großen Leitveranstaltungen wie der DMEXCO erwarten uns auch zahlreiche kleinere, aber nicht weniger spannende Events. Ob Konferenzen, lockere Networking-Abende oder exklusive Branchentreffen auf Mallorca – die Affiliate-Szene bietet auch in diesem Herbst wieder jede Menge Möglichkeiten, sich zu vernetzen, Wissen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Damit Du den Überblick behältst, haben wir Dir die wichtigsten Termine zusammengestellt, die Du Dir unbedingt vormerken solltest.

DMEXCO – 17. & 18. September 2025 in Köln

Die DMEXCO zählt seit Jahren zu den Leitmessen für Digital Marketing und Technologie. Mit internationalen Ausstellern, Top-Speakern und einer riesigen Networking-Plattform ist sie das Pflichtprogramm für Marketer und Affiliates. Dein Ticket kannst Du Dir hier sichen.

Nuremberg Old Town Festival – 25. September 2025 in Nürnberg

Ein Event der etwas anderen Art: Das Nuremberg Old Town Festival bringt die Affiliate-Community in entspannter Atmosphäre zusammen. Neben Networking erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mitten in der Altstadt. Sichere Dir hier exklusiv Dein Ticket als Sponsor!

Poker Night Mallorca – 5. Oktober 2025

Die legendäre Poker Night auf Mallorca ist wieder zurück. Neben Spannung am Pokertisch steht vor allem der Spaß im Vordergrund – und natürlich jede Menge Networking mit Branchengrößen in entspannter Insel-Atmosphäre. Sichere Dir hier exklusiv Dein Ticket als Sponsor!

TactixX goes Mallorca – 6. Oktober 2025

Direkt im Anschluss an die Poker Night folgt das nächste Highlight: TactixX goes Mallorca. Die bekannte Fachkonferenz bringt Top-Speaker, Panels und Networking an einen der schönsten Orte Europas. Dein Ticket kannst Du Dir hier sichen.

AffiliateBLOG Breakfast – 9. Oktober 2025 in Hamburg

Das AffiliateBLOG Breakfast bietet die perfekte Gelegenheit zum Austausch in kleiner Runde. Bei Kaffee und Frühstück kannst Du Dich mit Affiliates und Advertisern über aktuelle Themen und Trends austauschen. Hier kannst Du Dich kostenlos anmelden.

Affiliate Conference – 18. November 2025 in Berlin

Die Affiliate Conference in Berlin ist eines der wichtigsten Branchenevents im deutschsprachigen Raum. Spannende Vorträge, Diskussionen und Best Practices machen die Konferenz zum Pflichttermin für Affiliates, Advertiser und Netzwerke. Hier kannst Du Dein Ticket bestellen.

Affiliate NetworxX @ Affiliate Conference – 18. November 2025 in Berlin

Am Abend der Affiliate Conference folgt die legendäre NetworxX-Party. In lockerer Atmosphäre hast Du die ideale Gelegenheit, Kontakte zu vertiefen und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Sichere Dir hier noch ein Ticket.

Winter Dinner – 3. Dezember 2025 in Nürnberg

Zum Jahresabschluss trifft sich die Branche beim Winter Dinner. In festlicher Atmosphäre lassen Affiliates und Partner das Jahr gemeinsam ausklingen – ein beliebtes Networking-Event zum Jahresende. Sichere Dir hier exklusiv Dein Ticket als Sponsor!

Die kommenden Monate sind gespickt mit spannenden Events, die für jeden in der Affiliate-Branche einen echten Mehrwert bieten – sei es durch Fachwissen, neue Kontakte oder einfach den persönlichen Austausch in entspannter Runde. Auch wir von MAI xpose360 werden bei vielen dieser Veranstaltungen vertreten sein und freuen uns sehr darauf, bekannte Gesichter wiederzusehen, neue Kontakte zu knüpfen und gemeinsam mit Dir die Branche weiter voranzubringen. Wenn Du also auch vor Ort bist, sprich uns gerne an – wir freuen uns aufs Connecten!