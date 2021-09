Der August war für die Affiliate Branche wieder durchaus spannend. VakentieVeilingen ist mit Aladoo.de zurück in Deutschland, AWIN zieht erneut innerhalb Berlins um, der Technik-Boom in der Elektrobranche und die Konsolidierung zweier Meta-Netzwerke zum Marktführer gehörten zudem zu den Schlagzeilen im August. Mehr Informationen zu diesen Themen und was sonst noch in der Affiliate-Branche passiert ist, erfahrt ihr in diesem Beitrag. Viel Spaß beim Lesen!

VakantieVeilingen expandiert mit Aladoo nach Deutschland

Seit dem 11. Juni 2021 ist die Kampagne Aladoo live bei TradeTracker Deutschland und somit endlich zurück in Deutschland. Aladoo.de kooperiert bereits seit Jahren erfolgreich mit Ihrem niederländischen Portal VakantieVeilingen mit TradeTracker. Bereits 2011 hatte VakantieVeilingen, ebenfalls unter dem Namen Aladoo versucht, den Übergang nach Deutschland zu schaffen, was sich aber als zu früh herausgestellt hat. VakantieVeilingen.nl ist derzeit Marktführer bei Auktionen im Freizeitbereich und seit 2016 bietet die Plattform auch eine breite Palette an physischen Produkten an.Das Ziel von VakantieVeilingen ist es, dass Online-Shopping mehr Spaß macht. Sie tun dies, indem sie den Kunden über den Preis entscheiden lassen, den Bieterprozess spannend gestalten, überraschende Inhalte anbieten und die Verbraucher als Gewinner auszeichnen. Mit dieser Erfolgsformel hofft die Webseite, auch den deutschen Markt zu erobern.

Den gesamten Artikel findet ihr hier.

Affiliate Insights – globale Einblicke über die neuesten Zahlen

Gerade in den schwierigen Jahren 2020 / 2021 ist der Schwerpunkt Affiliate zunehmend wichtiger geworden. Die Affiliate Branche generiert weltweit ungefähr 16 % aller Umsätze im E-Commerce und in Zukunft wird erwartet, dass die Ausgaben für Affiliate Marketing allein in den USA bis zum Jahr 2022 auf 8,2 Milliarden Dollar ansteigen werden.

Anhand verschiedener Beziehungen können vertikale und geografische Märkte kategorisiert werden. Man sieht welche Programme ein Publisher in welchen geografischen Märkten bewirbt. Dadurch ist es möglich, globale Netzwerkvergleiche über eine Vielzahl von Vertikalen zu präsentieren. Dennoch wird es natürlich nie ganz möglich sein, alle Netzwerke der Welt auf Grundlage eines einzelnen Datensatzes vergleichen zu können.

Die neuesten Entwicklungen zeigen eine völlige Abkehr vom Cookie-Tracking von Drittanbietern und eine zunehmende Anwendung von Server-Tracking, Naked Linking und Multi-Touch Attribution.

Die Affiliate Branche hat sich in den letzten 20 Jahren entwickelt und verändert. Seit März 2020 hat sich die Branche als äußerst widerstandsfähig gezeigt und deshalb lässt sich annehmen, dass Affiliate Marketing auch in Zukunft stetig weiterwachsen wird.

Hier geht’s zum Beitrag.

Awin zieht in Berlin um

In Berlin entsteht mit dem DSTRCT.Berlin gerade auf auf 50.000 Quadratmetern ein neues deutsches Silicon Valley. Neben zahlreichen Büroflächen entstehen dort auch 832 Fahrradstellplätze und 40 E-Ladestationen, sowie eine Reihe von gesundheitsfördernden Angeboten

Online-Händler wie Home24, Strato und Ionos werden in Kürze in die neuen Hallen einziehen.

Wie nun verkündet wurde gibt es auch einen Mietvertrag mit Awin über 2.900 qm Bürofläche und 30 Fahrradstellplätze und ab März 2022 soll Awin dann auch dort eingezogen sein. Nachdem Awin erst vor einigen Jahren vom Spreespeicher in den Atrium-Tower am Potsdamer Platz umgezogen ist, steht nun also der nächste Umzug an.

Folgt diesem Link für den gesamten Artikel.

Technik-Boom in der Elektronikbranche

Zu Beginn ein paar interessante Zahlen: Die Zahl der Online-Bestellungen ist 2021 in der Elektronikbranche um das Dreifache gestiegen. Laut Admitad Affiliate stieg der durchschnittliche Warenkorbwert in Europa im ersten Halbjahr um 69 % und die Zahl der Bestellungen um 50 %. Die Deutschen haben die Zahl der Bestellungen von Elektronik und Haushaltsgeräten um 270% und ihre Menge um 143% im Vergleich zur Vorjahresperiode erhöht und sind somit ihren Nachbarn deutlich voraus.

Dieses Wachstum hat mehrere Gründe, allen voran das Coronavirus mit den verbundenen Einschränkungen. Gleichzeitig wächst der Bereich E-Commerce trotzdem weiter und die Popularität von Gadgets und vielfältigen Haushaltsgeräten im Alltag der Deutschen nimmt zu. Im Lockdown waren viele Verbraucher gezwungen, auf Online-Shopping umzusteigen, statt in Geschäften einkaufen zu gehen.

Mehr Hintergründe, Fakten und Zahlen findet ihr hier.

Konsolidierung zweier Meta-Netzwerke zum Marktführer

Waterland Private Equity übernahm im Januar die Mehrheit des Hamburger Meta-Netzwerks Yieldkit und bündelt seitdem unter der YK Group GmbH das Engagement im Bereich Affiliate- und Performance Marketing.

Waterland Private Equity kauft auch das Berliner Meta-Netzwerk digidip, welches nun das zweite Unternehmen der Gruppe ist und somit sind Yieldkit und digidip nun Schwesterunternehmen.

Zusammen generierten sie im Jahr 2020 weltweit 2,4 Milliarden Euro Umsatz für Advertiser und sind damit Marktführer in Europa im Bereich Content Commerce.

Den gesamten Artikel und die Stimmen hierzu Von Sabrina Spielberger (Gründerin und CEO von digidip), Daniel Neuhaus (CEO von Yieldkit und YK Group) und Dr. Carsten Rahlfs (Managing Partner bei Waterland) findet ihr unter diesem Link.

Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp am 30. September

Bei der Affiliate Conference steht alles wieder im Zeichen der Weiterbildung und Vernetzung der Branche. Auf den Wunsch vieler Teilnehmer beim letzten MeetUp nach einem weiteren virtuellen Event, wird es gleich zwei digitale Events am 30.09. & 18.11.2021 geben. Der Hauptsponsor des 1. Events steht auch schon fest: retailAds.

» Jetzt für das Digital MeetUp anmelden!

Für Mitglieder des Affiliate Conference CLUB sind beide Digital MeetUp natürlich wieder umsonst. Solltest Du noch kein CLUB-Mitglied sein, kannst Du Dich hier kostenfrei anmelden.

Mehr zur Anmeldung, dem Ablauf und den Vorträgen erfahrt ihr hier.

Podcast-Folgen im August: Affiliate TalkxX

Affiliate TalkxX 27: Albrecht Fischer von Shirtinator im Interview

Affiliate TalkxX 28: Ordnung ist die halbe Miete, vor allem Digital

Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns darauf, was der September mit sich bringt. Auch hier halten wir euch im nächsten Monatsrückblick wieder auf dem Laufenden.